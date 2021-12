Hijo de Eduardo Capetillo revela si actuará junto a su mamá Biby Gaytán

Ciudad de México.- Ya falta muy poco para que el hijo de Eduardo Capetillo debute en el medio del espectáculo, pues se dice que será a principios del 2022 cuando aparezca en la pantalla chica al lado de su mamá Biby Gaytán.

Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Eduardo Capetillo Jr., el mayor de los hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, adelantó que ya sólo faltan unos meses para que vea la luz el disco que lleva tiempo trabajado.

Durante la plática, los reporteros le cuestionaron acerca del requerimiento de sus fans, quienes quieren verlo actuando al lado de la famosa actriz, por lo que el joven aseguró que también es uno de sus deseos por la admiración que le tiene a sus padres:

Yo admiro muchísimo a mis papás en lo personal y en lo laboral y si se diera una colaboración con ellos me encantaría. Por lo pronto a lo que le vamos a meter con todo es a la música, la actuación también me gusta mucho pero por lo mismo que hay que amarra bien las cosas ahorita estoy trabajando en la música", dijo.

Además, el mayor de los hermanos Capetillo Gaytán habló acerca de la fama que precede a sus papás: Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, y aseguró que nunca le ha representado algún problema ni ha tenido que lidiar con las comparaciones o expectativas de los fans:

Nunca lo he visto como lidiar, siempre intento verle todo lo bueno a las cosas y al final de día me siento muy orgulloso de las carreras que tienen mis papás, los admiro mucho", aclaró.

También reveló alguno de los consejos que los famosos le han dado para manejar su vida pública y su carrera profesional ahora que inicia en el mundo del entretenimiento, en el que por cierto incursionará en el género ranchero:

En lo profesional siempre me han dicho que me preparé que trabaje duro, siempre lo que hay que demostrar talento y poner alma y corazón si no, no hacerlos, las cosas a medias no", finalizó.