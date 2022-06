México.- La salud de Ignacio López Tarso causó alarma entre sus seguidores y en la prensa después de que este 31 de mayo se reportó que fue internado en el hospital debido a una neumonía, de modo que su hijo Juan Ignacio Aranda ofreció una entrevista para contar cómo se encuentra su padre.

El estado de López Tarso preocupó aún más porque el pasado 15 de enero cumplió 97 años, y aunque el actor se encuentra lúcido y aún trabajando en teatro, su reciente neumonía se podía complicar en la edad adulta.

Afortunadamente el actor de Televisa ya se encuentra mejor y aunque aún está internado, el panorama es tan alentador que en los próximos días podrían darlo de alta.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Ignacio López Tarso fue hospitalizado el 31 de mayo debido a una neumonía bacteriana./ Foto: Especial

En entrevista con el periodista Javier Poza, Juan Ignacio Aranda, el hijo de López Tarso, contó que la neumonía bacteriana que padece, ya se encuentra controlada.

“Está totalmente controlada su neumonía bacteriana, desconocemos como le dio pero seguramente fue por salir tanto. La recuperación de mi padre asombra a cualquier galeno. El feo panorama que se tenía la noche del lunes, cuando lo trajimos aquí, ya cambió porque estaba muy mal. No podía abrir los ojos”, contó.

Juan Ignacio Aranda posa con su padre Ignacio López Tarso en un evento de teatro./ Foto: Especial

Con la noticia de que pronto podría regresar a su casa, su hijo detalló que su padre tiene muchos planes.

“El infectólogo nos dijo que en cinco días o una semana podría salir… tiene muchos planes como el estreno de su obra ‘Leonardo y la máquina de volar’”, detalló el también actor.

Aranda recordó cómo fue que su padre comenzó a ponerse mal y enseguida reaccionaron para llamar a la ambulancia.

“Mi padre de repente se nos puso mal, muy mal, se nos desvaneció. Le subió muchísimo la fiebre desgraciadamente, tenía casi los 40° y no dudamos ni un segundo mi hermana y yo en llamar a la ambulancia”, recordó.

Admite que ya no usaba cubrebocas

Juan Ignacio Aranda reconoció que su padre ya casi no usaba el cubrebocas y que de hecho el domingo fueron al teatro y tanto ellos como el público, se descuidaron como si el Covid-19 ya no existiera.

“El domingo fuimos al Teatro Hidalgo, hacía mucho calor, el cubrebocas en la mano y no en la boca como debe de ser. Ese fue tal vez nuestro error, descuidamos también el cubrebocas, no usó cubrebocas, el público tampoco, ya la gente casi no usa cubrebocas y pudo haber sido eso”, se sinceró.

Aranda aclaró que su padre no se contagió de coronavirus, sin embargo, la neumonía bacteriana pudo haber sido evitada con el uso correcto del cubrebocas.

“No es Covid-19, inmediatamente le hicieron esa prueba y se descartó. Es una neumonía bacteriana que ya está en tratamiento”, aclaró.

Aranda destacó que López Tarso tiene muchas ganas de salir adelante y llegar a los 100 años en 2023 e incluso se comprometió a inaugurar un teatro con su nombre.

“El teatro le da vida, pasión, salud. Él si quiere seguir, tiene muchas ganas de continuar su vida y llegar a los 100″, compartió.