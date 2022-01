Hijo de Mariana Levy confirma pelea y ruptura con 'El Pirru' y Ana Bárbara hace esto

Ciudad de México.- Después de que pasaran una navidad en familia, la cual se volvió inolvidable, pues estuvo arropado con el amor de sus hermanos en Los Ángeles, en casa de Ana Bárbara, José Emilio tuvo que abandonar su casa en México.

El hijo menor de Mariana Levi reveló que se peleó con su papá José María Fernández, “El Pirru”, motivo por el cual tuvo que dejar la que era su casa.

Sin dar detalles de los motivos de la ruptura familiar, el joven de 17 años contó que desde el distanciamiento no ha sabido absolutamente nada de su padre.

Se rompió la relación, nos separamos y ya no sé nada de él, no sé ni qué hace, ni nada, así estoy bien, no tengo ningún problema, todo pasa por algo", reveló.

José Emilio pasó la navidad en casa de Ana Bárbara. Foto: Instagram.

El hermano de María y Paula Levy aseguró que actualmente se encuentra viviendo en casa de su abuelita Talina Fernández, como en algún momento lo hiciera su hermana cuando pasó por una situación similar con “El Pirru”.

Sí como lo hizo con Pau, la primera que saltó para recibirla cuando se peleó con mi papá fue mi abuela y lo hizo conmigo, yo le hablé y le dije '¿me puedo ir a vivir contigo?'. Aquí llevo ya un ratito y yo feliz", recordó.

Por su parte, Altagracia Ugalde, mejor conocida como Ana Bárbara, ofreció su casa para que José Emilio se mude en el momento que él quiera, pero ahora se encuentra ante la situación de a quien considera como un hijo propio.

Lo anterior lo dio a conocer el joven explicó durante una entrevista a un programa de espectáculos quien resaltó que de inmediato recibió apoyo de su “mamá” y aunque estuvo tentado a tomar su oferta, se decidió por la casa de su abuela.

Realmente ella cumplió el papel de mamá desde que yo tenía 11 meses hasta los cinco años, ella estuvo ahí para mí y hasta la fecha lo sigue haciendo, eso es algo de admirar. Sí pensé (en irme a vivir con ellos) de hecho Ana Bárbara, mi mamá, me dijo 'oye, vente. Yo te invito' pero no me gusta Estados Unidos", aseguró.

Ana Bárbara ofreció su casa para que José Emilio se mude. Foto: Especial.

Además recordó lo bien que la pasó al lado de su hermana Paula Levy y los hijos de Ana Bárbara en las pasadas fiestas decembrinas, y reveló que constantemente recibe invitaciones de la familia para pasar días en Los Ángeles.

Nos sigue invitando a Los Ángeles, cuando viene a México es de 'vente conmigo, quédate conmigo, en qué te ayudo, lo que necesites', ella siempre está para mí. Nos fuimos otra vez, por fin los cinco hermanos, que hace muchas navidades no se hacía eso, por fin lo logramos en Los Ángeles, les da mucho gusto siempre verme. Me marcan y me dicen 'sabes qué, yo con mis ahorros te pago el vuelo pero vente', como que quieren hacer todo lo posible para que esté con ellos", dijo.

