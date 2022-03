Hijo de Sherlyn viste de rosa y juega con muñecas y ella reacciona a críticas

Ciudad de México.- Después de que internautas atacaron a Sherlyn tras compartir unas imágenes donde se puede ver que a su hijo André le gusta jugar con muñecas. Ahora vuelve a ser blanco blanco de críticas luego de compartir los gustos de su retoño a través de redes sociales.

Usuarios de redes sociales la señalan como una madre muy “permisiva”, por lo que las críticas por la manera de criar a su pequeño no pararon.

Pero Sherlyn ha demostrado que todos esos ataques no le afectan, ni a ella ni a su hijo, ya que es una mamá muy comprensible y no es la primera vez que la acusan de mala madre.

Los seguidores de la actriz la señalan por “no poner límites” a su hijo, pero ella está segura que se trata del proceso de un pequeño que va descubriendo cosas y no piensa negarle algunas experiencias sólo porque algunas personas vean mal que juegue con muñecas.

Toda la polémica surgió a raíz de que la actriz compartió un video en el que se puede apreciar al pequeño con el cabello rosa junto a su mamá, y ambos usando prendas del mismo color e incluso jugando con muñecas.

Sherlyn explicó que se presta a hacer todo eso porque no quiere que su hijo crezca con todos los prejuicios que tienen muchas personas adultas, aseguró que lo más importante para ella es que su hijo sea feliz con sus propias decisiones y sin importar sus gustos.

Yo no tengo problemas con que André tenga un chonqui porque le pica el pelo en los ojos y no puedo llevarlo a que le corten el pelo’…’No tengo problemas con que use ropa rosa, porque para mí es solo un color’…’No tengo problemas porque juegue con muñecas, no va a dejar de ser niño porque juegue con muñecas o con carritos”, dijo molesta.