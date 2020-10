Hijo de Xavier Ortiz tiene pesadillas desde la muerte del exGaribaldi

Ciudad de México.- Carissa de León, madre de Xavier, aseguró que tras la muerte de su padre, el exGaribaldi Xavier Ortiz, el niño sufre de pesadillas y cambios de comportamiento.

Tras un mes del fallecimiento del cantante, su expareja Carissa habló en una entrevista para el programa matutino ‘Venga la Alegría’, sobre la situación de su hijo, el pequeño Xavier.

Con tan solo ocho años, el menor tuvo que asistir con una terapeuta especialista en niños pues padecía de insomnio y tenía cambios de comportamiento.

Para Xavi ha sido un proceso, al principio empezaban a pasar cosas, tenía muchas pesadillas, no podía dormir muy bien, se dormía muy tarde, se levantaba varias veces en la noche, pues lloraba, a veces se ponía berrinchudo, pataleaba, se enojaba", compartió.

Así mismo, Carissa comentó que tras separarse del cantante habían momentos tensos, sin embargo, llevaban una relación cordial como padres del menor, ahora, tras la muerte de su expareja, comentó que se encuentra en un proceso del duelo.

Al principio hay mucha molestia, hay negación, que uno no puede creer que esto realmente pasó… Al principio estaba muy dispersa, no le ponía atención a muchas cosas... Estoy en negación, estoy esperando en recibir un mensaje o una llamada que no llega", contó.