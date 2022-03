Hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo intenta fugarse de la policía

Ciudad de México.- Luego de circular en exceso de velocidad en una avenida principal de la Ciudad de México, el hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo fue detenido por elementos del cuerpo auxiliar, lo que ocasionó una pelea entre Eduardo Capetillo Jr. y la policía capitalina supuestamente por haberse negado a detenerse cuando se le solicitó.

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, el mismo joven de 27 años compartió lo que estaba pasando con una narración detallada de los hechos y los policías implicados en tal evento.

El altercado se suscitó la mañana del día de ayer, mientras Eduardo Jr. circulaba por la avenida Paseo de la Reforma, a la altura de el Ángel de la Independencia cuando elementos supuestamente del cuerpo auxiliar le marcaron el alto, pero él no hizo caso y continuó su trayecto, por lo que más adelante lo detuvieron por circular a exceso de velocidad, sin placa y por invadir otro carril que no le correspondía.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Eduardo Jr. narró los hechos en un en vivo a través de su cuenta en Instagram. Foto: Especial.

“No me puede detener aquí, oficial. Usted no es (Policía de) tránsito y usted aquí no me puede detener”, se oye reclamar al mayor de los hijos de Capetillo y Gaytán.

Según el testimonio del joven, fueron los mismos oficiales quienes ocasionaron el hecho ya que “se le cerraron”, acción que lo obligó a invadir el carril destinado a la circulación del Metrobús, lo que está prohibido para los autos particulares.

En los audios de la discusión, se puede escuchar a uno de los policías señalar que se quería dar a la fuga, a lo que Eduardo negó categóricamente y afirmó que los culpables fueron los mismos oficiales.

Capetillo Jr. insistió en que fue la misma policía quien lo obligó a invadir la otra vía, y que no trataba de huir, solo que le era imposible detenerse en el lugar que le marcaron para orillarse.

“Ustedes se me cerraron, usted no me puede detener. No me pueden parar porque usted no es Tránsito”, reclamó.

” Pido apoyo a la Alcaldía porque usted no me puede parar. Estoy aquí en (Paseo de la) Reforma, me están parando unos policías de manera ilegal”, relató.

Más tarde el hijo de Biby Gaytán advirtió que se comunicaría con la oficina de “Asuntos Internos” para acusar que esa infracción no procedía.

La discusión comenzó a subir de todo que el joven, acusó a los policías de quererlo extorsionar, pues las amenazas parecían más un intento de asalto, lo cual sentenció en sus redes sociales.

Tras una acalorada pelea, los elementos de seguridad le decomisaron la motocicleta que conducía. Foto: Especial.

“Me están asaltando, hay que respetar un poquito la ley. Por favor no toque mi moto”, le dijo al otro elemento.

Al escuchar esto, los policías le señalaron las razones que los motivaron a hacer la detención, pues la moto no traía placas, le solicitaron sus documentos, pero el hijo de los ex Timbiriches comentó que la placa se le había caído, por lo cual procedieron a detener la moto.

“Desde la entrada del Zoológico (de Chapultepec) hasta aquí hubo la necesidad de seguirte porque no tienes un poquito de respeto”, mencionó un oficial.

“Lo que ellos quieren es dinero. Ustedes no me pueden detener”, tras esto el en vivo se finalizó.

ebecerril@am.com.mx