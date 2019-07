Hijo pequeño de Kim Kardashian finge dormir para tomarse foto con bebé

Estados Unidos.- La socialite estadounidense Kim Kardashian compartió una tierna foto de dos de sus hijos, en los que se les ve dormir.

Antes de Psalm de meses de edad, la pareja conformada por Kanye West y Kim Kardashian ya tenía tres hijos: North, Saint y Chicago West. Foto: Especial.

La empresaria comentó que su hijo Saint West, de 4 años es tan dulce que fingió dormir para posar para la foto con su hermano Psalm, quien nació en mayo pasado a través de un vientre de alquiler.

Saint dijo que fingiría acostarse con su hermano. Él siempre quiere una foto para capturar cada momento. ¡No tienes idea de lo dulces que son mis hijos!”, escribió la esposa de Kanye West.

La empresaria Kim Kardashian tiene otros dos hijos, North West, de seis años, y Chicago West, de un año de edad, quien nació a través de un vientre de alquiler.

Son demasiado lindos”, “Que hermoso”, “Que hermosa foto, es adorable”, “Dos ángeles, Dios los bendiga”, le escribieron.

Kim Kardashian comenzó a destacar en octubre de 2007 cuando, junto a sus hermanas, madre y padrastro protagonizaron la serie de telerrealidad de la cadena E!, Keeping Up with the Kardashians.

La serie ha salido al aire con dieciséis temporadas hasta la fecha, junto con cuatro spin-off de la serie.

¿Cuántos esposos ha tenido Kim Kardashian?

En el pasado, la modelo e influencer Kim Kardashian tuvo una vida un tanto alocada al lado de estrellas como Paris Hilton y Nicole Richie, con quienes pasó momentos de locura, pero también aprendió cómo manejar por sí misma su propia imagen para ganar más fama, y lo logró.

Con apenas 19 años de edad, en el año 2000, Kim se casó con el productor de música Damon Thomas, quien le pidió el divorcio tres años después.

Y el 20 de agosto de 2011 se casó con el jugador de la NBA, Kris Humphries, pero 72 días después, Kim le solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables.

Y el 26 de mayo de 2014, la socialite contrajo matrimonio con el rapero Kanye West, con quien empezó su relación de noviazgo en 2012.