México.- Arath de la Torre fue blanco de críticas hace unos meses por un comercial en el que aseguró que los Voladores de Papantla eran aburridos y a nadie le interesaban, y ahora reveló que hasta sus hijos son amenazados.

En una reciente entrevista con los conductores de “Miembros Al Aire”, el conductor del programa “Hoy” aclaró que fue contratado por una empresa de préstamos bancarios para el comercial, por lo que esta opinión sobre los Voladores de Papantla no es personal, sino parte del guión de la campaña, aunque aún así, su nombre quedó marcado por esta polémica.

La campaña que hice con MoneyMan, que es la empresa responsable de esto, no yo, MoneyMan (…) aunque se rían de mí, no tengo injerencia en esta situación, no tengo injerencia ni en los guiones ni en el contenido ni en nada y, además, yo no vi nada que pudiera ofender a nadie, de verdad. Es una publicidad que se hizo en España y que se repitió, es lamentable lo que le pasó a MoneyMan y lo que nos pasó a nosotros”, se defendió el actor de Televisa.