Bajos de cerebro: doña Rosa se enoja con hijos de Jenni Rivera por auditoría

Estados Unidos.- Los hijos de Jenni Rivera hicieron enojar a su abuela, doña Rosa Saavedra, quien los llamó descerebrados por dejarse influenciar por personas ajenas y mandar auditar a su tía Rosie, quien renunció a ser el albacea de los bienes de la “Diva de la Banda”.

Todo comenzó cuando Rosie Rivera anunció que dejará de ser el albacea de Jenni Rivera para dedicarse por completo a su familia.

Enseguida confirmó que, efectivamente sí hay una auditoría a su administración de la empresa Jenni Rivera Enterprises, y la mandó hacer su sobrino Johnny López, respaldado por sus demás hermanos.

Aclaró que la auditoría es algo muy normal y no es la primera, sino la segunda, y que no tiene nada qué temer, pues no les ha robado.

Esta auditoría fue tomada por doña Rosa Saavedra como una ofensa para sus hijos, por quienes mete las manos al fuego y asegura que no le han robado a nadie y menos a los hijos de Jenni Rivera.

Chiquis Rivera no fue quien mandó auditar a detalle a su Rosie Rivera, confirmó su misma tía. Foto: Facebook.

A través de un clip que compartió en redes sociales, la abuela de Jenni Rivera mostró su molestia con sus nietos a los que llamó “gente baja de cerebro” al tiempo que cuestionó por qué su fallecida hija confío más en su hermana Rosie que en sus propios hijos para administrar su herencia.

Baja de cerebro o no les funcionan bien las neuronas, yo no sé, que se dejan guiar por otras personas, por personas de la calle, no tienen que ser familia, que les dicen: ‘¿no crees que tu tía hizo esto?’ Entonces es gente de mente tan baja que lo cree o lo duda, en vez de decir ‘pues vamos a ver’, se dejan guiar por personas que ni al caso”, dijo enojada doña Rosa Saavedra.

Y aclaró que de ellos, la única que le ha dado dinero es Chiquis por encargo de Jenni, quién se lo exigió siempre.

Chiquis responde a tema de herencia de su madre

Chiquis Rivera aclaró que la única herencia que recibió de su madre, Jenni Rivera, fue aprender a trabajar con sus propias y sus hermanos, que son lo más grande que tiene.

Así se expresó Chiquis Rivera sobre la polémica por la auditoría a su tía Rosie Rivera. Foto: Especial.

Así reaccionó para deslindarse de la auditoría que su hermano Johnny López le mandó hacer a su tía Rosie, quien funge como albacea de los bienes de la “Diva de la Banda” desde su fallecimiento, en diciembre de 2012.

Esta auditoría se mandó realizar luego de que Rosie renunció a dicho cargo, pues desea encargarse de su propia vida, pero ella misma aclaró que es la segunda y son trámites normales, y no le teme, pues no le ha robado a nadie.

Jenicka Rivera defiende a sus hermanos

La que no se quedó callada sobre lo dicho por su abuela, doña Rosa Saavedra, fue Jenicka, quien les lanzó una indirecta al señalar que ni ella ni sus hermanos comparten videos en Facebook para monetizar.

Ustedes no nos ven a los 5 haciendo entrevistas o monetizando, eso dice mucho. solo digo”, escribió Jenicka en redes sociales.

Jenicka Rivera le respondió a su abuela y a su tía Rosie. Foto: Especial.

Y es que tanto Rosie como su mamá acostumbran compartir videos en Facebook, red que da estrellitas que monetizan los videos que se suben.

