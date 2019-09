Hijos de José José no encuentran su cuerpo; cuestionan su muerte

Estados Unidos.- Este sábado se anunció el fallecimiento del cantante José José, sin embargo sus hijos José Joel y Marysol han cuestionado la muerte de su padre ya que no han encontrado el cuerpo en la funeraria de Miami donde se suponía sería velado.

Los hijos del cantante fueron abordados a las afueras de una funeraria Caballero Rivero Westchester, donde ellos creían que estaba el cuerpo, y ambos confirmaron que su media hermana Sarita, no les ha contestado las llamadas y ha sido poca la información que les han dado sobre el fallecimiento.

José Joel informó a los medios que llegaron a la funeraria porque personas allegadas les dijeron que era ahí donde estaba el cuerpo del cantante y pidió que lo acompañaran dentro de las oficinas para preguntar si estaba ahí o no.

Medios grabaron el momento en que el también cantante cuestionó a la encargada de la funeraria si su padre sería velado ahí o no, y ésta le respondió que el cuerpo de José José no estaba en el lugar y no tenían registros de que llegaría.

Más tarde, Marysol Sosa habló dio de nuevo la cara a los medios y señaló que dudan que ella no confirmará la muerte de su padre hasta ver su cuerpo. Asimismo, pidió a su hermana Sara que le responda las llamadas.

De acuerdo con ADN40, la que fuera representante del cantante, Laura Núñez informó a los medios que en la funeraria les comunicaron que este sábado Sarita y su madre llegaron a la funeria pidiendo información, pero no contrataron ningunos servicios.

Asimismo, la exmánager informó que José Joel y Marysol irían al hospital donde presuntamente falleció su padre para saber si ahí se encontraba el cuerpo.