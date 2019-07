'Hijos de la ching...' dice vocalista de Cafe Tacvba a legisladores

CDMX.- Rubén Albarrán, líder de Café Tacvba, visitó el Senado de la República para presentar una ponencia sobre la masculinidad tóxica, pero lo que llamó más la atención fue el saludo con el que inició su discurso.

Rubén Albarrán estuvo presente en la inauguración del foro "Los costos de la masculinidad tóxica: retos y alternativas para la igualdad y el bienestar", organizado en el Senado de la República.

Respetuosos y empáticos saludos hijos de la ching..." empezó Albarrán su discurso.

"Por favor no se ofendan, no lo tomen personal, si bien me siento contento de estar aquí, en el Senado, no es a ustedes trabajadores de este recinto a quienes me dirijo, pues me imagino que hay algunos de ustedes o muchos invitados”, continúo.

En su discurso, Albarrán resaltó el origen mestizo de México y cómo este mismo origen es desde donde comenzó el machisimo que aún se vive en nuestra sociedad, para generar una reflexión sobre el costo de la masculinidad tóxica.

Causa polémica

No todos recibieron de buena manera la presentación del líder de Café Tacvba.

Por ejemplo, el senador veracruzano Julén Rentería criticó que Morena organizara "un circo" en el Senado.

"Morena no se conforma con el circo que se monta todas la mañanas en Palacio Nacional, ahora se trajo estas payasadas al Senado. Ojalá algún día entiendan que gobiernan un país y que los problemas reales son la inseguridad, el desempleo y la economía”, tuiteó.

Senador me parece que se escandalizó con los saludos y no terminó de ver la participación de Rubén Albarrán, quizá si la ve completa entenderá los orígenes del machismo mexicano, y cómo éste tiene costos que pagamos todas y todos cada día. Le dejo el link https://t.co/hYGxXU5hnk — Martha Tagle (@MarthaTagle) 19 de julio de 2019

Por su parte, la senadora Martha Tagle acusó a su compañero legislador de no haber entendido el mensaje de fondo y haberse escandalizado por cuestiones más superficiales.

