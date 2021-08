¡Hilary Duff da positivo a COVID de la variante Delta!

Estados Unidos.- La cantante Hilary Duff informó a través de sus redes sociales que se contagió de COVID, en específico de la variante Delta y dio los detalles de los síntomas que se le han presentado.

La también actriz informó a sus seguidores que dio positivo a coronavirus para la variante Delta, y explicó que aunque sí tiene síntomas está feliz de estar vacunada.

“Esa delta es una pequeña perra”, fue lo que escribió Hilary Duff en la publicación en sus redes sociales y describió que algunos de los síntomas que ha tenido son fuerte dolor de cabeza, presión en los senos y pérdida de gusto y olfato, según información de Reforma.

La actriz y cantante Hilary Duff celebró que ya está vacunada, ahora que dio positivo a COVID. Foto: Especial.

Concientiza a favor de la vacunación

Al mismo tiempo en el que dio la noticia de estar contagiada, la actriz aprovechó para dar un mensaje de concientización a sus más de 18 millones de seguidores en Instagram sobre las vacunas.

“Feliz de estar vacunada”, comentó la cantante, y añadió un emoji de una mano haciendo el símbolo de paz.

¿Se contagió en el set?

Hilary Duff se encontraba en medio de las grabaciones de la nueva serie de Hulu, “How I met your father”, el spin off del éxito televisivo “How I met your mother”.

Hilary Duff se encuentra grabando la serie 'How I met your father'. Foto: Instagram

“How I met your mother” es una serie que se transmitió con éxito de 2005 a 2014, y trata sobre un papá que le cuenta a sus hijos cómo fue que conoció a su madre.

En esta nueva versión será la madre, papel que interpreta Duff, quien le contará a sus hijos la historia de cómo conoció al padre.

Exitosa trayectoria

Hilary Erhard Duff, conocida artísticamente como Hilary Duff, es una actriz, cantante, compositora, empresaria, autora estadounidense.

Nacida y criada en Houston, Texas, Duff comenzó su carrera desde muy temprana edad, participando en producciones de teatro locales y anuncios de televisión.

Pero fue la serie de comedia juvenil “Lizzie McGuire”, de Disney, la que le dio fama mundial cuando apenas tenía 14 años.

Hilary Duff alcanzó la fama muy joven, al protagonizar la serie de Disney 'Lizzie McGuire'. Foto: Instagram

La serie “Lizzie McGuire” se convirtió en la más vista en Estados Unidos en su horario, y logró ser el programa número uno de Disney.

