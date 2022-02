México.- El cantautor Horacio Palencia reveló que él ya sabía del rompimiento de Belinda y Nodal desde antes de que se hiciera público, y adelantó que ya tiene lista una nueva canción para que la ella la cante, pero no sabe si querrá hacerlo debido a que es de amor.

Horacio Palencia es el compositor del tema "Amor a primera vista", que Belinda canta junto a Los Ángeles Azules, y el cual sirvió para que la también actriz le coqueteara a Christian Nodal al interpretarla durante una entrega de premios donde ocurrió el flechazo.

Belinda canta el tema "Amor a primera vista", compuesto por Horacio Palencia. Foto: Instagram

En entrevista para el programa "De primera mano", Horacio Palencia contó que ya tiene lista una canción para Belinda, y solo falta que ella tenga tiempo para grabarla, aunque ahora está dudando si ella aceptará, pues la letra habla de amor. "Pues si no va con tu estado actual no la cantas igual", explicó Horacio.

Sin embargo, mantiene la esperanza, pues asegura que precisamente cuando te encuentras en un estado emocional triste, cantar una melodía de amor puede ayudar.

"Si es una canción de amor y estás pasando por un momento triste, yo creo que te puede levantar el ánimo, aunque no vaya con tu momento emocional", dijo.

Las canciones de amor te levantan el ánimo andes como andes", agregó Palencia.

"Solo es cosa de que Belinda tenga tiempo y le ponga voz", pues aseguró que la canción ya está lista.

Ya sabía del ‘truene’ entre Belinda y Nodal

Christian Nodal sorprendió la noche de este sábado 12 de febrero al revelar mediante un breve comunicado a través de sus redes sociales que su compromiso con Belinda había terminado, mientras ella no ha dado declaraciones al respecto.

Una de las declaraciones de Horacio Palencia al programa encabezado por Gustavo Adolfo Infante, fue que ya sabía de los problemas que enfrentaban los 'Nodeli'.

Desde antes que pasara la ruptura ya sabía yo que traían unos problemitas, pero ni modo”, expresó.

Ante la insistencia de los conductores del programa de decir desde cuándo sabía y si conocía las causas, Horacio no quiso revelar más, pero sí dejó claro que no habrá reconciliación. “Ahora sí la terminación es definitiva, no alcanzamos a tener boda".

“Si ya terminaron, a lo mejor fue porque no se dieron las cosas, a lo mejor ahí viene una pareja nueva para cada uno con los cuáles sean felices”, expresó, y luego tuvo que aclarar que no quería que se interpretara que el truene fue por una tercera persona.

"Si una persona no es tu pareja ideal, es porque seguramente vendrá alguien que sí lo sea", explicó.

