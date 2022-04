ARIES (21 marzo-20 abril): Se te recomienda evitar la tendencia a adoptar una posición arrogante, autoritaria o de soberbia; viendo por los demás por debajo del hombro, recuerda que todos necesitamos en algún momento de algún favor y a la gente que hoy posiblemente humilles es quien puede ayudarte en el futuro.

TAURO (21 abril-20 mayo): La vida te ha bendecido con unos padres con una autoridad y personalidad muy fuertes, que posiblemente te hayan dominado en tu infancia, ya en tu vida de adulto puedes tener conflictos debido a que son muy impositivos y ya no estás dispuesto a obedecer.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Sientes la necesidad de tener a tu lado un ser amado diferente, fuera de lo común, sobresaliente; del cual puedas sentirte orgulloso por su iniciativa por su inteligencia y sobre todo por la afinidad íntima que tanto te gusta.

CÁNCER (22 junio-22 julio): En esta ocasión es propicio para hacer compras, surtir la despensa, limpiar a profundidad la casa y la oficina, también para preparar alimentos en conserva, recomendable preparar bebidas con frutas naturales para una mejor salud.

LEO (23 julio-22 agosto): Desde la ventana que te ilumina al amanecer, despiertas con mucho entusiasmo y felicidad, porque tienes que dar gracias a la vida que tienes salud, tienes manera de trabajar y salir adelante.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre): Parece que reflexionas sobre lo que has vivido, en tu persona has encontrado la solución a tus problemas a lo largo de tu vida y te has dado cuenta, de que lo que tú hagas es lo que va a solucionar tu vida futura.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre): En este día tienes aptitudes notables para el análisis y para ver soluciones en donde otros no las ven. La suerte te sonríe.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre): Para ti este día es oportuno para hacer concursos, desfiles, competencias, homenajes de antaño, proyectos y remodelaciones de toda índole, o sea tienes mucho qué hacer, distribuye tu tiempo sabiamente.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre): Por tu carácter a veces muy blando, los demás abusan de tu silencio, debes de valorarte y reconocer sus grandes cualidades de liderazgo, es importante que lo hagas para lograr escalar más alto en tu trabajo.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero): En años anteriores has alcanzado posiciones de grandeza y prestigio social, por esta razón en este año buscas reconocimiento y esplendor; quieres llegar al máximo de tus metas para superarte en el área profesional de una manera interesante.

ACUARIO (22 enero-19 febrero): Te sientes inseguro cuando no recibes el aplauso y la aprobación que buscas, o cuando no ocupas la posición que crees merecer; recuerda que un verdadero jefe es el que sabe hacer ser todo, desde las bases del trabajo, como los trabajos más sencillos y también saber organizar al personal.

PISCIS (20 febrero-20 marzo): En estos días tienes que aprender a respetar la existencia de otros, comprendiendo y aceptando sus realidades, tienes que reconocer tus propios errores en lugar de proyectarlos, es recomendable actuar con nobleza y con sencillez.