Horóscopos de hoy, miércoles 09 de febrero de 2022

ARIES (21 marzo-20 abril): La curiosidad mató al gato, dice un refrán; en este día vas a convivir con tus cuñados y les harás preguntas totalmente indiscretas que te van a crear dificultades con tu pareja; será mejor que controles tu nerviosismo.

TAURO (21 abril-20 mayo): Muestras una gran comprensión y humildad ante tus superiores en el trabajo y ellos van a compensar tu lealtad regalándote algunos comestibles que vas a disfrutar con tu familia.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Llegan a tu cabeza ideas aparentemente ilógicas que en este momento no tienen sentido. Pero anótalas porque en el futuro son situaciones que vas a necesitar y que te darán la solución a futuros problemas.

CÁNCER (22 junio-22 julio): Tienes que valorarte más porque en este día puedes caer en una situación sentimental de autocompasión de auto indulgencia y no creer en los valores que tienes ni en los conocimientos que te han sacado adelante.

LEO (23 julio-22 agosto): Existe una relación de años anteriores con tus superiores en el trabajo, donde se han desarrollado situaciones óptimas en ocasiones conflictivas, pero finalmente han salido adelante; es importante recapitular todo lo bueno para encontrar soluciones oportunas a los problemas presentes.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre): Te encuentras alegre, optimista con un gran sentido del humor y te muestras positivo ante cualquier situación que se te presente; con esta actitud logras siempre buenos resultados.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre): Te encuentras a un amigo que hace años no veías y te trae buenas noticias, con la posibilidad inclusive de que te vayas a trabajar a su empresa con un mejor sueldo; te sugiero contemplar qué te conviene más.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre): Tu mente es muy inquisidora, impaciente, ya que consideras que no has obtenido los recursos necesarios para este año; no te desesperes, tienes que hacer un plan de trabajo y presentarlo a tus superiores y ellos como compensación te darán un bono extra.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre): Vas a discutir y tendrás la habilidad de defenderse verbalmente, aunque en ocasiones perdieras la compostura, hoy tienes paciencia y diriges tus palabras de una manera certera y oportuna.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero): Cuentas con un gran caudal de energía física que vas a dirigir de una manera positiva y constructiva, porque hoy te dedicarás en gran medida a socorrer y ayudar a la gente necesitada. Y eso te va a volver popular y líder en dónde te encuentras viviendo.

ACUARIO (22 enero-19 febrero): Has desarrollado un fuerte apego hacia todo aquello que toque tu corazón, por lo que te sugiero seas ecuánime ante todas las opiniones de los demás y seas una persona centrada y justa, como siempre lo has sido.

PISCIS (20 febrero-20 marzo): Eres devoto de tu trabajo y muy responsable con tus ideales; en esos días vas a recibir gran ayuda de tus compañeros, al darse cuenta de que haces todo lo necesario para que tu empresa salga adelante.

