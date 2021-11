ARIES (21 marzo-20 abril): Usas tu imaginación creativa en forma muy inspirada para beneficiar los ideales de otras personas. Tu naturaleza romántica y sensible te permite disfrutar una situación muy oportuna con tu pareja.

TAURO (21 abril-20 mayo): ¡Ánimo! No te preocupes por situaciones sobre las cuales no tienes ningún control y por las que no eres culpable, recuerda que la vida es para ser felices, por supuesto que éste día lo vas a disfrutar.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Estás un poco nervioso tomando decisiones rápidas o precipitadas, por favor se hace evidente poner atención a los detalles antes de emitir un juicio, hoy vas disfrutar con tus amigos un juego de dominó.

CÁNCER (22 junio-22 julio): Tu naturaleza refinada hace que tu compañía sea sedante y agradable, tienes algo místico que agrada a los demás y claro cualquier gente quiere disfrutar de tu compañía.

LEO (23 julio-22 agosto): En esta ocasión disfrutas de tu trabajo, ya que tienes una gran habilidad para exigir que los demás escuchen tus ideas, ya que la comunicación te es fácil ya que sabes expresarte muy bien.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre): Es muy posible que en éste jueves tengas que elegir una profesión si eres estudiante o un trabajo, te recomiendo un estudio de astrología vocacional, que te va a permitir disfrutar de lo que haces y ser feliz contigo mismo.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre): Hoy disfrutas, gracias a tu creatividad e inspiración, pero podrías ser mejor líder si te dieras el tiempo necesario para investigar toda la información antes de asegurar algo, así todos estarán felices.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre): Siempre te has caracterizado por tu valentía y entereza para enfrentar los retos de la vida y las oportunidades, esto te hace diferente con tu competencia y puedes disfrutar con tus seres queridos el mundial.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre): Las ilusiones que te formas en torno a ti con los demás son la causa de que tus relaciones sean desordenadas o confusas; todo tiene solución si lo haces con inteligencia, disfruta de la fiesta de éste día.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero): Si lograr la armonía en tu trabajo, vas a disfrutar de todo, ya que posees una gran creatividad y sentido artístico, solamente tienes que aplicarlos de una manera útil y tendrás tiempo de ver tus programas favoritos.

ACUARIO (22 enero-19 febrero): Te quiero pedir un favor del tamaño del universo: aprecia tus capacidades y talento que tienes en el trabajo, sobre todo si te dedicas a la computación y a la cibernética, disfrutas tu trabajo al máximo, eres el campeón.

PISCIS (20 febrero-20 marzo): Puedes disfrutar de éste día, ya que tienes un estilo muy especial de amor espiritual, que no lo lanzas a los cuatro vientos. Quieres a la gente por sus valores internos y no te importa su apariencia externa.

Las noticias de AM en

Síguenos