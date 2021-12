Horóscopos, hoy jueves 09 de diciembre de 2021

ARIES (21 marzo-20 abril): Funcionas a base de energía nerviosa y tus impulsos te obligan a estar siempre en actividad, lo que te fatiga demasiado.

TAURO (21 abril-20 mayo): Tu éxito futuro dependerá de la habilidad que tengas para manejar con efectividad tus propios planes y recursos, que con tu tenacidad te darán buenos resultados.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio): Tu mayor problema, por decirlo así, es tu tendencia a actuar con apatía cuando en realidad deberías imponerte más.

CÁNCER (22 junio-22 julio): Por favor no caigas en la autocompasión, porque consideras que no importan tus cualidades, argumentando que cualquier persona es más competente que tú. Eso no es cierto, tú vales más de lo que te imaginas.

LEO (23 julio-22 agosto): Tu carácter arrogante y decidido, te ayudará muchísimo, si decides seguir una carrera profesional o cualquier actividad que elijas, como diseño textil y diseño gráfico.

VIRGO (23 agosto-22 septiembre): A medida que vayas progresando te irás alejando de algunas personas, que solamente te han causado disgustos, sólo tú decidirás si tus metas lo justifican o no.

LIBRA (23 septiembre-22 octubre): Si usas tu buena suerte para obtener dominio sobre otros, a la larga te convertirás en víctima de tu obsesión por el poder. Trata de tener una vida con profesionalismo de éxito.

ESCORPIÓN (23 octubre-21 noviembre): Busca ser auténtico en esta ocasión, sobre todo humilde aunque tu capacidad para manejar responsabilidades sea superior a la de los demás.

SAGITARIO (22 noviembre-21 diciembre): La reflexión te ayuda, ya que es importante que evalúes muy bien los aspectos positivos y negativos de cualquier proposición antes de comprometerte.

CAPRICORNIO (22 diciembre-21 enero): Por tu propio bien mi querido amigo ten cautela, porque eres muy personal en tus juicios y los expresas con mucha energía, irritas a los demás por no escuchar sus opiniones.

ACUARIO (22 enero-19 febrero): Tienes buenos triunfos en esta ocasión, ya que tu gran habilidad para exigir que los demás escuchen tus ideas. La comunicación te es fácil, ya que sabes expresarte con inteligencia.

PISCIS (20 febrero-20 marzo): No te disgusta trabajar duramente; sólo que a veces te echas a cuestas más de lo que humanamente puedes realizar, deja que tus familiares o amistades también se esfuercen por conseguir sus propósitos.

Las noticias de AM en

Síguenos