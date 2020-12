Hospitaliza de emergencia a George Clooney por pancreatitis

Estados Unidos.- El actor de Hollywood, George Clooney, fue hospitalizado de emergencia debido a una pancreatitis, reveló él mismo en entrevista con el medio The Mirror.

Y es que la preparación para un rodaje duro, un clima extremo y una pérdida de peso excesiva (13 kilos) para la cinta ‘Cielo de Medianoche’, que protagoniza y dirige, le cobraron factura.

Me llevó unas semanas recuperarme, y como director no fue fácil, porque necesitas tener energía”, explicó Clooney en una entrevista realizada desde Los Ángeles, en donde se confinó con su familia hace 10 meses para pasara la contingencia sanitaria por coronavirus.

De acuerdo con el diario El País, días antes de iniciar el rodaje del filme, disponible el 23 de diciembre en Netflix, la estrella, de 59 años, tuvo terribles dolores abdominales, producto de una inflamación del páncreas y tuvo que acudir a urgencias y fue hospitalizado varios días.

Además de esta situación, se sometió a sacrificios para su personaje, no sólo estuvo el de perder peso, sino también el de dejarse barba, algo que a las mujeres de su familia no les gustó.

Me dejé una gran barba muy fea y a mi hijo le encantaba porque intentaba esconder cosas en mi barba de las que yo no me enteraría hasta que me fuera al trabajo y era como: ‘Hay una paleta escondida en mi barba’. Pero a mi mujer y a mi hija no les gustaba mucho, porque era difícil encontrar mi cara debajo de todo ese lío”, comentó entre risas en referencia a su mujer, la abogada Amal Clooney, y a los mellizos que tienen en común, de tres años y medio.