Hospitalizan a abuelita de Belinda, la cantante le manda un mensaje

España.- Doña Juanita, abuela de Belinda, fue hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente en su hogar; la cantante compartió su sentir a través de redes sociales.

Este jueves, Belinda publicó en Instagram, donde cuenta con 7 millones de seguidores, que está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida.

A través de sus Instagram Stories la cantante detalló que su abuela, con quien ha protagonizado varios videos, se encuentra grave de salud.

De acuerdo con e-consulta, doña Juanita, de 87 años de edad, fue hospitalizada en Madrid, España, tras caerse y romperse una vértebra, situación por la que no podrá caminar en mucho tiempo.

Según el medio, la cantante se habría enterado del accidente durante las grabaciones de La Voz, por lo que supuestamente pidió a la producción detener las actividades hasta confirmar lo sucedido con su abuela.

Hasta el momento se desconocen más detalles del incidente, pero Belinda le envió sus mejores deseos a doña Juanita y le pidió que se recupere lo más pronto posible para que sigan disfrutando de la vida.

Además, la intérprete de "Luz sin gravedad" le recordó a su abuela que es una de las mujeres más fuertes que conoce, lamentó que no pueda acompañarla en estos momentos, le dijo que la extraña y señaló que ansía estar con ella de nuevo.

Doña Juanita se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales, sobre todo por las historias que la también actriz comparte cuando la visita.

CONSIENTE A SU NANA JUANA

De acuerdo con SDP Noticias, el pasado mes de abril, la estrella de La Voz fue a Madrid y aprovechó para cantarle a su abuela el tema "Son tus perjúmenes mujer", de Carlos Mejía Godoy, momento que grabó para deleitar a sus admiradores.

Aunque Belinda se esmeró por complacer a su nana, como cariñosamente la llama en sus videos, esta le dejó muy claro que no le gustó el detalle:

No me gusta cómo la cantas, con una voz muy rara, esa voz de son de Perjúmenes de mujer no. No me gusta porque no la estás cantando bien” [sic]