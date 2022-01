Hospitalizan al maestro Willy Gutiérrez de La Academia y piden donadores de sangre

Ciudad de México.- Uno de los personajes más memorables de La Academia es sin duda el maestro Willy Gutiérrez, quien resalta su interés por los alumnos, además se convirtió en uno de los profesores más destacados.

En esta ocasión el famoso maestro acaparó los titulares en los medios de espectáculos después de que su hija revelara que está pasando por un difícil momento ya que fue ingresado de emergencia al hospital.

La hija de Willy Gutiérrez, Lisset, compartió en redes un desesperado mensaje para anunciar que el profesor de La Academia está en el hospital y en él revela su nombre completo, además de que está internado en el Hospital ABC Observatorio, en la Ciudad de México, y clama por ayuda para encontrar a quien quiera donar sangre y plaquetas.

La hija de Willy Gutiérrez está preocupada porque lo reportan delicado. Foto: Especial.

Cadena de oración por él”, “Oremos por él, vamos Lis, fuerza, estamos contigo”, “Pronta recuperación, bendiciones para tu papá”, “Ejército de oración para nuestro Willy, apoyo al full”, “Compartido, mañana con gusto iré a donar”, “Dios, saldrá de esto, mucha fuerza”, “Dios le mande pronto su recuperación” y “Voy a pedir por su salud, que Dios lo acompañe siempre y le dé salud y a ti paciencia y tranquilidad para pensar en todo lo que debes hacer por tu papá”, son algunas muestras de apoyo y cariño que le dejaron sus seguidores.

Posteriormente, Lisset Gutiérrez Salazar, mejor conocida simplemente como Lisset, compartió una fotografía en la que se observan los requisitos para que una persona pueda ir a donar y así ayudar al querido profesor de La Academia.

La cantante, bailarina y conductora compartió los mensajes para pedir donadores de sangre, aunque dijo estar enfocada en los requerimientos de su padre, se tomó unos momentos para agradecer todas las muestras de cariño y de apoyo que ha recibido a través de las redes, deseándole una pronta recuperación, incluso ex alumnos como Nadia y Carlos Rivera.

Lisset pidió donadores de sangre para su padre. Foto: Instagram.

Además de las preguntas sobre el estado de salud del profesor, sólo se limitó a negar que se tratara de Covid-19. Posteriormente confesó en una historia de Instagram, que el estado de salud de su papá si es muy delicado:

No me alcanzará la vida para agradecerles las muestras de cariño y apoyo que nos han dado a mi familia y a mí para la donación de sangre y plaquetas para mi papá, por eso he estado ausente todos estos días porque estamos pasando por un momento difícil familiar con mi papito, pero estoy muy conmovida por todo su apoyo y amor. Solo quiero decirles a todos y cada uno de ustedes que cuentan conmigo de manera incondicional, porque no me alcanzará la vida para agradecerles tanto”, expresó.

