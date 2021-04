How i met your mother vuelve con Hilary Duff como Sophie

Ciudad de México.- How i met your mother puso feliz a sus fans con la noticia de que volverá a la televisión con una secuela que será protagonizada por Hilary Duff, quien hace años ganó popularidad por Lizzie McGuire, una de las series más vistas en Estados Unidos.

How i met your mother, que en México se ha transmitido a través del canal Warner Channel, es una comedia de situación creada por Craig Thomas y Carter Bays, estrenada el 19 de septiembre de 2005 y finalizada el 31 de marzo de 2014.

Hilary Duff es una actriz, cantante y compositora de 33 años de edad./ FOTO: Instagram

Del año 2001 al 2004, Hilary Duff protagonizó la serie Lizzie McGuire./ FOTO: Google

Una escena de la serie How i met your mother con sus protagonistas./ FOTO: Google

Aunque esta vez Craig Thomas y Carter Bays vuelven solo como productores ejecutivos y serán Isaac Aptaker y Elizabeth Berger los escritores de esta continuación, lo que será garantía porque ellos están detrás de This is Us, una de las series más emotivas de los últimos años con Mandy Moore y Milo Ventimiglia.

Me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes, y no puedo esperar para trabajar junto a ellos y todo su genio. Estoy entusiasmada por unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionado de poner mis zapatos del 6 y medio allí!", dijo Hilary Duff mediante un comunicado.

Con esto, la también cantante adelantó que la secuela de How i met your mother se podrá ver a través de la plataforma streaming de Hulu, para darle competencia directa a Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus y Disney +.

¿De qué tratará?

Hilary Duff interpretará a Sophie, quien será un personaje femenino que narrará la historia de sus diversos romances a sus hijos, tal como el personaje de Ted Mosby contó a sus hijos cómo conoció a su madre.

Hasta el momento sólo se anunció la secuela de la serie, aún se desconoce el título que llevará, así como los demás actores que participarán y la fecha de estreno.

Clásico de clásicos

How i met your mother es considera una serie de comedia clásica que consta de nueve temporadas, y que fue protagonizada por los actores: Josh Radnor como Ted Mosby; Jason Segel como Marshall Eriksen; Alyson Hannigan como Lily Aldrin; Cobie Smulders como Robin Scherbatsky y Neil Patrick Harris como Barney Stinson.

A How i met your mother siempre la han rivalizado con Friends, otra serie de comedia estadounidense que también se pudo ver a través de Warner Channel.

Friends y How i met your mother, dos de las series más populares de la televisión./ FOTO: Especial