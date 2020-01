Hoy Juan Gabriel cumpliría 70 años; polémica sigue rodeando su muerte

México.- Mientras que sus familiares y otros artistas tratan de preservar el legado musical de Juan Gabriel tras su muerte, la polémica y los rumores siguen rodeando su muerte, como el reciente rumor de que sigue con vida.

A través de redes sociales, Joaquín Muñoz, exmanager del "Divo de Juárez", aseguró que Juan Gabriel sigue vivo e incluso en diciembre comenzó a pedir dinero a sus fanáticos, argumentando que en realidad había fingido su muerte para escapar de sus problemas económicos.

Da clic en la estrella seguir y te mantendremos informado de todos tus temas preferidos

El pasado 25 de diciembre, Muñoz publicó un mensaje en redes sociales agradeciendo por los donativos que habían recibido e incluso asegurando que gracias a ello Juan Gabriel había podido "comprarse un tanquesito de oxígeno".

A pesar de que los representantes legales de la familia Aguilera, verdadero apellido de Juan Gabriel, ya habían exigido al exmanager que dejara de afirmar que el Divo seguía convida, la familia aún no ha procedido legalmente en su contra y comentaron a la agencia EFE que todas las polémicas “que requieren acciones legales están en manos de los abogados”.

A pesar de que el cantante nunca ocultó su homosexualidad, desde el momento de su muerte han aparecido varias personas argumentando ser hijos biológicos de Juan Gabriel, aunque sólo Luis Alberto Aguilera pudo demostrarlo con una prueba de ADN.

El año pasado, la cantante Natalia Baeza aseguró que incluso durante su juventud Juan Gabriel llegó a concebir un hijo con su querida amiga Rocío Durcal, pero que desafortunadamente lo perdieron.

A finales de 2019, la cantante Dulce se unió a estos rumores, asegurando que había dos hijos más del cantautor que el público aún no ha conocido.

Hay un pequeño, menor de edad, que no ha salido a la luz no sé por qué (...) También hay otro muchacho guapísimo, que nunca va a salir a la luz porque no le interesa y quiere mantener su privacidad”, añadió.