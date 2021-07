‘Hoy No Me Puedo Levantar’ regresa en streaming

CDXM.- María León vivió un reto al encarnar a su tocaya ‘María’ que vive una historia de amor con Mario, un cantante de provincia encarnado por Yahir en ‘Hoy No Me Puedo Levantar’.

En entrevista, María León, habló sobre el éxito de la obra, que llegará de nuevo en streaming para este fin de semana.

La producción se ha convertido en una familia dentro de esta producción; me siento afortunada, porque me tocó grabar de esta manera, con esta gente, entonces feliz de que exista otra oportunidad para la gente que no lo pudo ver por trabajo, pueda volver a verlo con Yahir”, señaló vía telefónica.