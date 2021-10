Estados Unidos.- Tal vez no sabías que hoy se celebra el Día Mundial de James Bond. Se festeja desde el 2012 debido a que en ese año se celebró el 50 aniversario de la franquicia de sus películas, por lo que las famosas casas productoras: Sony Pictures Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Twentieth Century Fox Home Entertainment y EON Productions se pusieron de acuerdo para institucionalizar esta efeméride en el calendario mundial.

Y fue precisamente el 5 de octubre de 1962 cuando se estrenó “Dr. No.” la primera película de la saga del agente secreto, protagonizada por Sean Connery, por ello se celebra su día mundial este día. Por tal motivo te traemos los datos más menos conocidos y más curiosos del Agente 007.

Libro iStock. Foto: Especial.

La obra

James Bond es una novela escrita por el inglés Ian Fleming quien se inspiró en la Guerra Fría. Se desenvuelve en el género de acción en estado puro y narra la vida de un apuesto agente secreto al servicio de la inteligencia británica.

Fleming escribió de Bond cada año desde su casa de verano -Goldeneye, en Jamaica- hasta su muerte en 1964. Su última creación fue “Solo se vive dos veces”, y salió a la venta en marzo de 1964, unos meses antes de fallecer.

Continuó su legado la escritora inglesa Kingsley Amis, quien hizo sólo dos entregas sobre el agente, bajo el seudónimo de Robert Markham.

Tras más de 50 años, la obra logró una marca que factura más de 20.000 millones de dólares. Foto: Especial.

Toda una saga

Hasta la fecha, esta saga cuenta con 26 películas, de las cuales dos no fueron producidas por EON Productions, por lo tanto no son consideradas como “oficiales”. Y han sido seis actores los que han dado vida al detective en la pantalla grande: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig, quien recientemente anunció que deja el personaje y aún no se anuncia quién será el nuevo 007.

Tras más de 50 años, esta historia logró consolidar una marca que factura 20.000 millones de dólares en taquilla, además de libros, juguetes, DVD, videojuegos y merchandising que engrosan la cartera de sus creadores.

Agente 007. Foto: Especial.

Nombre de un ornitólogo

Se dice que Ian Fleming, el creador de James Bond, quería un nombre corto y fácil de recordar para su personaje que estaría en Casino Royale en la primera novela que redactó. Y dio con él gracias a su bobby que era la contemplación de aves, pues lo vio impreso en una publicación del ornitólogo estadounidense James Bond, por lo tanto lo tomó para su personaje.

Le regresan el gesto

Años después, cuando James Bond ya era muy conocido, Ian Fleming le dio al ornitólogo y a su esposa la idea de utilizar su nombre para lo que quisieran, por lo que llamaron a una especie rara de aves de Jamaica con el nombre del escritor.

Con el el famoso vodka martini “agitado, no revuelto”. Foto: Especial.

James Bond siempre toma un trago

De acuerdo a las cifras oficiales de EON Productions el super agente bebe un trago cada 10 minutos y 53 segundos. El total de unidades consumidas en las 24 películas de James Bond asciende a 302

Lo que llama la atención es que el trago con más presencia en las películas es el champán, que aparece en 21 películas, y no el famoso vodka martini “agitado, no revuelto”, tan único del personaje.

Variados y múltiples artilugios

Todos los gadgets que utiliza James Bond que le han ayudado a salir de apuro y lidiar con los malos, se los proporciona Q, Major Boothroyd. Personaje que rinde homenaje al especialista en armas Geoffrey Boothroy, quien aconsejó a Fleming la sustitución de una Beretta 418 a una Walther PPK. Hasta el momento son 156 el total de dispositivos que ha usado el agente.

La relación más duradera de Bond fue con Rolex. Foto: Especial.

Los relojes, sus grandes aliados

Los relojes también han sido icónicos del agente 007, pues le han aportando elegancia y han sido un as bajo la manga en sus misiones.

Si bien el primero en aparecer fue Geiger, la relación más duradera de Bond ha sido con Rolex, ya que su creador siempre afirmó que 007 lleva un Oyster Perpetual, pero la mayor presencia es con un Submariner, el cual fue sustituído con Pierce Brosnan quien usó un Omega, marca con siguió fiel Daniel Craig.

Conduce un Aston Martin

En el Día Mundial de James Bond, recordamos otro aspecto que sale en más de la mitad de las películas son sus coches. El más popular es el Aston Martin, que aparece en 12 largometrajes. Pero es un total de 46 vehículos que ha conducido James Bond hasta la fecha .

Conney junto al Aston Martin DB5. Foto: Especial.

De mayor a menor

La edad del actor que lo interpreta a James Bond es muy variada, Roger Moore fue el mayor, quien lo interpretó a los 58 años y George Lazenby fue el más joven, al encarnarlo a sus 30 años; en tanto Sean Conney comenzó con el agente a sus 32 años. Pero lo importante de hacer a Bond es que requiere una gran resistencia física.

Roger Moore, el Bond mayor. Foto. Especial.

Sus amores de aventura

El agente de servicio secreto se caracterizó por sus amoríos con varias chicas, conocidas como “chica Bond”, entre las que destaca Diana Rigg, que protagonizó junto a George Lazenby “007 al servicio de su Majestad”.

Se dice que la fallecida actriz y el Bond de George Lazenby no se llevaban nada bien, al grado que Rigg comía ajo antes de rodar las escenas más íntimas.

El australiano George Lazenby. Foto. Especial

