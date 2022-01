‘Hubo tentativa de homicidio’: Alfredo Adame muestra las heridas tras su riña callejera

Ciudad de México.- Después del penoso pleito callejero en el que se vio envuelto Alfredo Adame, y cuyo video de cómo es golpeado y tirado al piso se hiciera viral, el actor se convirtió en la burla de los internautas, pues muchos son los memes que han estado saliendo de este terrible acontecimiento.

Pero lejos de ser el hazmerreír del momento, Adame se presentó en el matutino Venga la alegría para mostrar ante las cámaras los golpes y moretones que le quedaron de la riña que sostuvo contra un hombre y una mujer en plena calle, el día de ayer, poco después de mediodía

¡Alfredo Adame da su versión sobre la pelea que sostuvo con una pareja en la vía pública y que rápidamente se hizo viral! ������ #YaEsMiércoles >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/yTaYnkoBcW — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 26, 2022

Tras el escándalo, las primeras declaraciones del actor estaban encaminadas a que se trató de un

Ahí está la rotura, yo decía porque se me deja venir al cuello, no pues hasta después ya cuando me arranqué me encontré tirado un ‘dijesito’ que yo traía de una piedra roja, y ya llegué aquí, yo recogí el dije… ¿Por qué se me fue a aquí? Pues para robarme la cadena”, explicó.

Sin embargo, no todos se quedaron muy conformes con su primer versión de los hechos, uno de ellos fue su eterno enemigo, Carlos Trejo, con quien Adame sostiene una enemistad de casi dos décadas.

El investigador de lo paranormal afirmó que todo fue culpa del actor:

La mujer se bajó a defenderse y de ahí le quita el celular para que pague los daños de su carro”.

Por su parte, el matutino de Tv Azteca emitió una entrevista donde el actor y conductor dio renovadas declaraciones:

Yo obviamente no le voy a pegar nunca a una mujer, a una mujer muy baja y muy obesa, lo curioso es que el cuate como que la avienta por adelante, se me deja venir como loca y se me agarra de aquí (señala el cuello)”

El actor continuó su relato asegurando que todo se suscitó por falta de educación vial, ya que le dieron un golpe a su vehículo aún cuando él siguió todas las medidas pertinentes.

Durante la entrevista con las cámaras de Tv Azteca, Alfredo Adame expresó que decidió no levantar una denuncia por el tiempo que podría tardar, además, dio a conocer la herida que tuvo en la rodilla, tras los golpes y caídas que sufrió durante la pelea callejera:

La única que tuve fue la de la rodilla que, obviamente, ahí está el hoyo, cuando me avienta la camioneta, eso es tentativa de homicidio, me la aventó y 4 o 5 metros y logré zafarme, si no, me caigo y me arrolla el cuate”, finalizó.

El ex de Mari Paz Banquells y Diana Golden además destacó que no le preocupa si llegan a denunciarlo y que estará dispuesto a presentarse a declarar de ser necesario.

