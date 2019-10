Humillan, maltratan y discriminan a actor Rodrigo Vidal en bar de Acapulco

Acapulco, Guerrero.- El actor mexicano Rodrigo Vidal denunció maltrato, humillación y discriminación cuando intentó entrar al bar Baby’O del Puerto de Acapulco, Guerrero, donde le impidieron el paso.

El actor, quien ha participado en telenovelas de México y Estados Unidos, pretendía festejar el cumpleaños de su madre en ese lugar, pues era el deseo de ella.

Pero los ‘cadeneros’ nunca les dieron el acceso, por lo que el actor de ‘Enamorándome de Ramón’ relató por primera ocasión lo que pasó a través de su red de Instagram.

A través de un comunicado emitido por su oficina de prensa, Rodrigo Vidal, de 46 años de edad, aseguró que fue víctima de humillaciones y maltrato verbal por parte del personal encargado de permitir el paso al centro nocturno.

Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron en el @babyoacapulco. Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. @profecomx @onudh_mx Nos dejaron en la calle”, denunció.

Las muestras de apoyo y solidaridad con la estrella no esperaron y fans y ciudadanía en general lamentaron que el mismo mexicano denigre al mexicano.

Compadre ese lugar desde hace mucho que pasó de moda bro, animo”, “Lo siento mucho. Llevala a otro lugar, donde les den todas las atenciones y bienvenida”, “Si esto te lo hacen a ti que eres famoso, cómo será con otra gente. Que lastima”, “Buen dato Rodrigo. Para no ir nunca…”, le escribieron fans.

A través de un mensaje de texto en el Instagram del actor de Televisa, alguien del Baby’O de Acapulco le escribió a Rodrigo Vidal para lamentar la situación y pedirle datos de esa noche para poder actuar. ¿Y la disculpa?.

Rodrigo buenas noches lamentamos la situación, me podrías dar detalles respecto a la información que se te brindó en el acceso. Te dejo vía mensaje mi teléfono personal para dar seguimiento”, le escribieron.

Pero el enojo de la ciudadanía y de los mismos habitantes de Acapulco fue tanto que le comentaron al actor que no volverían a recomendar, ni visitarían en bar.

¡Ay no que horror! Mug... lugar ped...o ! ¿Todavía existe? No sabía... que lamentable”, “¡Wow qué barbaridad! Bien hiciste en denunciarlo, ahora entiendo por qué pasó de moda por mal educados que son”, “(...) Mejor hay que recomendar a la gente y turistas que no vayan a ese lugar, qué clase de discriminación”, le escribieron.