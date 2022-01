Ignacio López Tarso apaga 97 velitas y celebra sus memorias intactas

AM.- Ignacio López Tarso cumple 97 años de vida con un gran legado en el cine, que se han traducido en anécdotas que siguen vivas en su memoria.

El primer actor no solo apaga más de 90 velitas, sino que también celebra que la película "Macario" se proyectará en el Museo de Cine de Hollywood.

La mitad de su vida la ha dedicado a la actuación, en cine, teatro y televisión.

Ignacio mantiene vivas las memorias y la retroalimentación con actores como Emilio ‘El Indio’ Fernández, Dolores del Río, María Félix, solo por mencionar algunos.

En entrevista con Milenio, el actor compartió parte de sus recuerdos más preciados, entre ellos, el encuentro con Roberto Gavaldón.

Gavaldón me dijo: ‘Espero no tener ningún problema contigo’, le respondí: ‘Yo también lo espero, soy muy entregado y puntual’, y nunca hubo motivo para fallarle, nunca se enojó conmigo, al contrario, nos volvimos amigos en las siguientes películas”, siguió.

Para la historia, Ignacio cargó leños de verdad y trató de hacer las escena lo más realistas posible.

En estos 74 años como actor, López Tarso agradece también el hecho de haber compartido el set con María Félix, una de las estrellas de la Época de Oro con quien le habría encantado hacer teatro.

Hicimos como siete películas juntos, en una de ellas la enamoraba, pero ella no sabía que yo estaba enamorado de ella como actor y como hombre, era tan hermosa y cariñosa conmigo, me invitaba a comer en las locaciones, incluso la invité a hacer teatro, me hubiera encantado que se lograra como lo hice con Dolores del Río”, explica el actor.