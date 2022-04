México.- Florinda Meza acudió a la entrega de premios gobe donde reveló a los medios de comunicación presentes que no está enterada de la serie que se hará sobre la vida de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’, con quien compartió su vida durante 45 años.

La actriz, quien en el evento fue reconocida como una mujer líder debido a su trayectoria, respondió a los cuestionamientos de los reporteros sobre su opinión respecto a la bioserie de ‘Chespirito’ en la que trabaja Roberto Gómez Fernández.

Según el testamento de 'Chespirito', a Florinda Meza deberían de consultarla para cualquier proyecto relacionado con su imagen. Foto: Instagram

Florinda Meza explicó que según el testamento de Roberto Gómez Bolaños, tiene la figura de curadora, por lo que debería de estar informada de cualquier tema relacionado con él.

"Hay una figura en el testamento que me hace digamos curadora, debo ser informada, cosa que no sucede, pero para calificar los productos. No siempre se ha respetado, no siempre se les ha dado la calidad que Roberto hubiera exigido", expresó ante las cámaras.

Sobre el proyecto de serie sobre la vida del creador de personajes como ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’, dijo que no sabe nada.

"De eso no estoy ni enterada, me entero cada vez que me preguntan (los medios). Yo voy a hacer mi propia biografía, y en ella tendría que estar Roberto, viví más tiempo con él que sin él y en la biografía de Roberto tendría que estar yo porque de sus 85 años, 40 vivió sin mí y 45 conmigo, o sea, no hay manera de separar al uno del otro", dijo.

Eugenio Derbez y Juan Frese protagonizan una campaña para una plataforma de contenido digital. Foto: Instagram

Pero lo que sí ya vio, aunque tampoco fue consultada, fue el anuncio que hizo Eugenio Derbez para una plataforma de contenido digital, para la cual ‘revivieron’ a ‘Chespirito’ gracias a la tecnología y al talento del actor de doblaje Juan Frese.

Está muy bien hecho, me encantó y está bonito... No me extraña porque Eugenio (Derbez) no haría una porquería”, expresó.

Sobre si emprendería alguna batalla legal por no considerarla en estos trabajos en los que se involucra a quien fuera su marido, Florinda Meza señaló que no le gusta tener pleitos.

Florinda Meza dijo que ella hará su propia bioserie, en la que no puede faltar lo que vivió con Roberto Gómez Bolaños. Foto: Instagram

"Cuando hay una discusión, después de cuando todo está acalorado, me urge perder con tal de dejar de estar en la discusión, aún y cuando tenga la razón, porque por algo tuve un matrimonio de 40 años", dijo.