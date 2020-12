"Ignorante que se coló en televisión", 'Cepillín' contra Raúl Velasco

Ciudad de México.- El payaso 'Cepillín', interpretado por Ricardo González, arremetió contra el fallecido Raúl Velasco y recordó su enemistad.

Fue mediante una entrevista para el programa matutino ‘Sale el Sol’, en donde Ricardo aseguró que tras la muerte del productor mexicano, ya no ha tenido problemas, sin embargo, aún no ha superado el pleito que tuvo con él.

Se murió y se llamaba Raúl Velasco, de ahí en fuera no tengo problemas con nadie. Ya se murió y ya no me puede hacer nada, por eso no me cae… Era un ignorante, un barbero y que se coló en la televisión. es el único del que he hablado mal en mi vida”, reveló Ricardo.