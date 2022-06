Imitador de Alejandro Fernández lo demanda ante el IJA, quiere una disculpa pública

Jalisco.- Trascendió que Alejandro Fernández fue denunciado ante el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco por Emmanuel Mercado, su imitador, conocido como “El SimiPotrillo”.

Esta demanda llega después de que el hijo menor del “Charro de Huentitán” consideró que su imitador, al que muchos fans y medios consideran como el oficial en México, estaba haciendo uso indebido de su marca y procediera legalmente.

Este fue el motivo por el cual Emmanuel se molestó y acudió ante las autoridades de Jalisco para que le mandaran un citatorio al intérprete de “Sin tantita pena” para aclarar la situación que lleva varios años en los juzgados y no pasa nada.

Pero al parecer esta demanda no le preocupa al cantante, ya que una vez más no acudió al citatorio, lo cual levantó ámpula en su imitador ya que le impide seguir trabajando, por lo cual seguirá inactivo y generando grandes pérdidas para su bolsillo.

Con una entrevista para Publimetro, Emmanuel rompió su silencio y contó su versión acerca de este pleito añejo que tiene con Alejandro Fernández, quien en algún momento fue su ídolo, al nivel de que se dedicó de manera profesional a imitarlo:

“Todo inició en 2018 cuando Alejandro Fernández decidió emprender un proceso en contra mía; mi equipo y yo lo respetamos en todo momento y eso afectó mi imagen y mi trabajo”, inició.

El imitador de ‘El Potrillo’ quiere que se limpie su nombre y poder seguir trabajando. Foto: Especial.

Y también recordó que este proceso legal se tuvo que pausar a consecuencia de la pandemia por Covid-19, pero resaltó que todo este peregrinar en los juzgados le parece una forma muy injusta de manchar su nombre y una marca artística.

En el 2020 se pospuso este proceso por cuestiones de pandemia, y en la última cita en la que yo tenía que presentarme en INDAUTOR, contestamos y expresamos nuestros argumentos, y la autoridad dio un tiempo para que ellos contestaran, pero ya no continuaron, no demostraron lo que ellos decían y lo único que hicieron, de manera injusta fue manchar mi nombre y una marca artística”, agregó.

Un nuevo escándalo se avecina para la dinastía Fernández, pues esta demanda podría escalar a un nuevo nivel y el intérprete de “Me dediqué a perderte” tendrá que rendir cuentas, pues de acuerdo a la versión de “El SimiPotillo” y algunos medios, el famoso está dejando a la deriva una vez más el trabajo del imitador.

“Ellos pidieron tiempo para platicar con Alejandro Fernández, ya que no vino y a ver qué pasa en la siguiente junta, porque solamente vino su apoderado legal”, comentó el Emmanuel.

El hijo menor de Vicente Fernández no se ha presentado a declarar. Foto: Especial.

El imitador profesional de Alejandro Fernández dejó en claro no quiere una compensación económica por todos los años que se estado detenido sin poder trabajar de la imitación, sino todo lo contrario, lo que él está buscando es poder limpiar su imagen, lo cual podría lograrlo obteniendo una disculpa pública por parte de Alejandro, lo cual se ve todavía más difícil y hace a este caso aún más polémico.

“Yo me sé ganar el dinero, así que no me interesa que me den un centavo, aunque este proceso sí me afectó muchísimo, me pegó duro porque nadie me quería contratar. Al día de hoy me siguen hablando (empresarios) incluso de otros países, pero con miedo y me cuestionan si se puede usar mi nombre artístico pese a que es una marca registrada. Así que es necesario que se limpie mi nombre”, concluyó.

