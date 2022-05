Impacta Paris Jackson al hacer extrañas revelaciones de su padre Michael Jackson

Estados Unidos.- En días recientes Paris Jackson se convirtió en el centro de atención tras lanzar varios comentarios acerca de su padre Michael Jackson, los cuales resultaron bastante raros para los seguidores de ambos famosos.

La joven modelo compartió con el medio PopSugar que su papá, quien falleció en 2009, fue un “tipo hippie de amor libre”, además se mostró muy abierta a comentar acerca de su infancia, por lo que manifestó que su padre la inspiró para que mantuviera su “mente abierta” cuando se trata de la belleza.

A sus 24 años la adolescente expresó que en su casa le inculcaron que “la belleza viene del interior”, motivo por el cual ella siempre está dispuesta a hacer cambios radicales en su apariencia.

La joven manifestó que su padre fue un “tipo hippie de amor libre”. Foto: PopSugar.

Durante una charla con el medio estadounidense, la también cantante expresó: “Trato de mantener siempre la mente abierta, no solo con el maquillaje, sino con todo. Fui criada por un tipo hippie de amor libre, por lo que nos enseñaron que la belleza viene del interior, y hasta el día de hoy, sigo creyendo eso”.

Tras la pregunta de cuál considera que es su look característico ella aseguró: “Mi look favorito es solo un poco de delineador de ojos en el borde de mi ojo, como un ala, pero en realidad no toco tanto los párpados. Siento que un ojo ahumado está en algún lugar entre eso y el rock and roll de los 80".

La modelo de 24 años es el rostro de la marca KVD Beauty. Foto: Especial.

La heredera del rey del pop actualmente es el rostro de KVD Beauty, por lo que manifestó que desde hace poco se ha sentido “bien conmigo misma y con mi cuerpo”, esto gracias a que ha practicado el “amor propio”.

“Recientemente, aprendí a lidiar con todo practicando el amor propio y las afirmaciones y sumergiéndome más profundamente en mi vida espiritual. No fue hasta los últimos años que comencé a sentirme realmente bien conmigo misma y con mi cuerpo, y sintiéndome cómoda y todo. Esos momentos de amor propio no son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero los malos momentos son cada vez menos frecuentes”, compartió.

