Estados Unidos.- Valentina Paloma Pinault dejó con la boca abierta a todos en la premiere de "Eternals", la nueva película de Marvel. La hija de Salma Hayek y el magnate Francois-Henri Pinault no es de ir a eventos de cine ni a ventos de moda, por lo que su aparición impactó a la farándula.

El Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, fue el lugar elegido por Valentina Paloma Pinault para dejarse ver por la prensa y por el mundo a sus 14 años, que cumplió apenas el pasado 21 de septiembre.

Valentina Paloma Pinault con su mamá Salma Hayek en la premiere de "Eternals" en Los Angeles./ FOTO: Agencia AP

Para la premiere de "Eternals", la joven se puso un vestido de la marca Yves Saint Laurent negro con lunares blancos, que combinó con unas medias negras y un clutch del mismo color.

Su madre, la actriz mexicana, optó por un vestido negro de la marca Gucci con amplio escote, como ya es costumbre de Salma, presumir sus curvas, que resaltaron aún más gracias a su collar de diamantes.

Salma Hayek con un vestido Gucci y Valentina Paloma Pinault con un atuendo de Yves Saint Laurent./ FOTO: Agencia AP

Es Valentina Paloma Pinault igualita a su papá

En las redes sociales, la fotografía de Salma Hayek y su hija Valentina Paloma Pinault en la premiere de "Eternals", fue comentada principalmente por el aspecto de la joven, quien pocas veces aparece en los eventos de sus padres.

Los seguidores de la mexicana comentaron que su hija ya creció muchísimo, y que se parece más a su padre François-Henri Pinault, el empresario francés que actualmente es presidente de Kering, conglomerado de marcas de lujo como Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci, Balenciaga y Brioni Bottega.

Valentina Paloma Pinault cuando era más pequeña, en brazos de su padre Francois-Henri Pinault./ FOTO: Especial

Luce como su padre", "Parecen hermanas, muy bonitas", "Que bonita se parece a los dos padres ella y su esposo felicidades", "Luce exactamente como su padre", "Muy linda, la chica parece de más edad", "La dos hermosas, gemelas", "Tiene mucho parecido con su papá", son algunas opiniones de los internautas.

En la premiere de "Eternals", Valentina Paloma Pinault pudo conocer a otros actores de la película como Gemma Chan ("Doctor Who"), Kit Harrington ("Game of Thrones"), Richard Madden ("Rocketman"), Kumail Nanjiani ("Men in Black International") y Angelina Jolie con sus cinco hijos.

