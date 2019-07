Impacta a fans look de Alejandra Guzmán y la llaman Lyn May

México.- La rockera Alejandra Guzmán fue cuestionada por una fotografía que compartió en sus redes sociales en la que luce irreconocible.

La cantante de 51 años compartió una fotografía a sus dos millones y medio de seguidores en la red de la camarita. Comenzaron los halagos, pero también hubo quienes la cuestionaron, otros le dijeron que se veía mal, incluso hubo quienes la compararon con la vedette y actriz de cine mexicana, Lyn May.

En la imagen, Alejandra Guzmán luce una piel tan blanca que le contrasta con el pelo y los labios rosas, y en la nariz tiene un piercing.

Te veo en unas horas Durango”, escribió la cantante al lado de la foto.

Hubo quienes comentaron lo bien que se ve, otros le dijeron hermosa, pero son más los que la cuestionan y le dicen que ese no es su look, que no se ve bien, no es ella.

Lyn May, te queda súper ese color de cabello. Eres grande Lyn”, “Te miras mal, qué te pasó?”, “Mami no hubieras subido esa foto”, “Que fea, todo un monstruo”, “Denme un bolillo para el susto”, le escribieron seguidores.

La imagen logró los 7 mil 269 Me Gusta en dos horas en su perfil de Instagram, aunque la foto de la intérprete de “Hacer el amor con otro” dividió las opiniones.

¿Se reconciliaron Alejandra Guzmán y Frida Sofía?

Parece que los dimes y diretes entre la cantante mexicana Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, quien le reclama su falta de presencia como madre, se han calmado un poco.

Y parece que alguien de las dos tiene que ceder para arreglar las cosas, ya que es mucho el dolor que se han causado.

Por su parte, Frida Sofía habló en un programa de televisión y negó padecer borderline que es un trastorno límite de la personalidad, y señala que perdona a Alejandra Guzmán, su madre, pero no a la persona que vio en televisión abierta hablando mal de ella.

En cambio, en cada concierto que ofrece, Alejandra Guzmán no puede contener el llanto cuando interpreta el tema “Yo te esperaba”, canción dedicada a su hija Frida Sofía.