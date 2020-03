¡Impactante! Este es el antes y después de la escultural Issa Vegas

Argentina.- La modelo Issa Vegas sorprendió a sus miles de ciberfans en Instagram cuando posteó un comparativo de su antes y después, es decir, una imagen donde la guapa crossfitera muestra el cambio físico que ha tenido a lo largo de años, gracias al ejercicio. El cambio es impactante.

La argentina Issa Vegas, una de las personalidades fitness de la farándula, compartió con sus más de 5.7 millones de seguidores en redes sociales que querer es poder y que si se es constante en el ejercicio y una buena alimentación, se puede lograr el cuerpo que se desea.

La intención de la publicación es para demostrarle a los internautas que la vida no solo se trata de criticar o juzgar, sino de tomar decisiones que abonen para lograr una mejor calidad de vida.

No me gusta responder a las críticas ni a malos comentarios sin embargo, hoy le dedico este post a los seguidores y haters más fieles ... para decirles tú puedes, yo confío en ti y así como yo pude salir de depresión, anorexia y miles de problemas... tú también puedes. Quiero verte lograrlo”, escribió la entrenadora de acondicionamiento físico.

Con esta publicación, Issa Vegas desató los comentarios de sus seguidores, pues en su ‘antes’ luce mucho más delgada. Actualmente es una de las mujeres más bellas y espectaculares del medio de la farándula.

Y todo se debe a la constante práctica de rutinas de ejercicios, las cuales le han dado excelente resultado, como lo muestra en su ‘después’, donde luce más curvilínea.

He intentado ser disciplinada y siempre fallo, pero tu mensaje neta me inspiró para no darme por vencida y hecharle más ganas”, “Estoy igual que tú, quiero tener ese cambio.. estar así me pone muy triste”, “A veces parece imposible poder lograrlo, aunque los comentarios negativos ayudan, dan fuerza”, “Simplemente hermosas palabras... no solo es cara bonita, ni cuerpo bonito, excelente… mis respetos”, le escribieron a la modelo de 23 años.