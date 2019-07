¡Impactante! Muere Stephanie Niznik actriz de serie Grey´s Anatomy

Estados Unidos.- La actriz que apareció en la serie Grey’s Anatomy, Stephanie Niznik, murió a los 52 años de una forma inesperada, en Encino, California, informaron medios de comunicación estadounidenses.

El deceso sucedió el pasado 23 de junio y fue hasta este fin de semana que se dio a conocer la noticia. No se revelaron las causas de su muerte.

La actriz fue conocida por participar en la serie de Star Trek: Insurrección, de 1998, pero destacó con su participación en Grey’s Anatomy en donde dio vida a ‘Carol’ en el capítulo ‘The Other Side of This Life’.

El episodio en el que apareció Stephanie Niznik fue el que presentó el primer spin-off del universo de médicos titulado Addison, que se centraba en la vida de la exesposa de ‘Derek’ (Patrick Dempsey).

Nacida en Bangor, Maine, Stephanie Niznik en un inicio tenía la intención de convertirse en genetista antes de graduarse de Duke U.

Estudió una maestría en Cal Arts, luego comenzó a actuar en programas de televisión como Vanishing Son y Murder She Wrote, según Noticieros Televisa.

Stephanie Niznik también realizó algunas apariciones especiales en Life is Wild, Lost, NCIS y CSI: Miami.

La actriz participó de manera activa como voluntaria en organizaciones a favor de niños. Le sobreviven su madre y su padrastro.

