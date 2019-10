Importante actriz confiesa que en grabaciones le pidieron que se desnudara y guardara silencio

CDMX.- Itatí Cantoral confesó que cuando estaba en grabaciones de una telenovela un hombre le pidió que se desnudara y guardara silencio.

La actriz recordó el hecho en una entrevista con El Universal sobre su nuevo proyecto teatral Testosterona.

En la nueva obra, la intérprete recordada por su papel de Soraya Montenegro en la telenovela María la del barrio da vida a Alex, una joven y talentosa editora que peleará la dirección, mientras su actual jefe le pone bastantes obstáculos para ver si tiene lo necesario para ser su sucesora, pues éste considera que que tiene desventaja por ser mujer.

Referente al tema de la obra, el medio cuestionó a Itatí sobre si en algún momento de su carrera un hombre había impedido que trabajara en algún proyecto, por lo que la actriz hizo la confesión.

Yo tuve que dejar una telenovela por uno, ya firmado el contrato, grabando y todo, hasta que llegó el momento en que dije ‘si este hombre me sigue faltando al respeto enfrente de mis compañeros me voy’. Me pedía que me desnudara, me pidió que guardara silencio y cortaron el proyecto”, dijo.