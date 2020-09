Incluye Revista Rolling Stone a Rosalía y Bad Bunny en lista de 500 mejores discos

Estados Unidos.- La Revista Rolling Stone presentó una actualización de su lista de ‘Los 500 mejores discos de todos los tiempos’, que entre sus novedades presenta algunos nombres de estrellas hispanoparlantes como Rosalía, Shakira, Daddy Yanke y Bad Bunny.

La española, en el puesto 315, es la que sale mejor parada de ellos en la clasificación gracias a su álbum ‘El mal querer’ (2018), del que dice que ‘no sólo llevó a las masas siglos de tradición de música flamenca, sino que también nos enloqueció usando todo el poder (del disco de Kanye West) ‘808s & The Heartbreak’.

El resultado es una de las mejores mezclas de modernidad y tradición del siglo XXI”, concluyó el veredicto de la popular revista estadounidense.

Otro artista del ámbito latino que ha logrado colarse entre los 500 mejores discos de la historia son ‘X 100PRE’ (2018) de Bad Bunny, en el puesto 447, por mostrarse a la vez ‘descaradamente crudo y totalmente vulnerable, con ese tono de combustión lenta de barítono capaz de abrir el suelo del pop latino que no teme sentirse incómodo”.

Además de ellos, también aparecen en el puesto 473 el clásico ‘Barrio fino’ (2004) de Daddy Yanke y, casi cerrando la lista, en el 496, “Dónde están los ladrones” (1998) de Shakira.

‘What’s Going On’ (1971) de Marvin Gaye es el disco que encabeza la lista de ‘Los 500 mejores discos de todos los tiempos”, seguido de ‘Pet Sounds’ (1966) de The Beach Boys y ‘Blue’ (1971) de Joni Mitchell.

Los puestos de honor los completan Stevie Wonder con ‘Songs in the Key of Life’ (1976), The Beatles con ‘Abbey Road’ (1969), Nirvana con ‘Nevermind’ (1991), Fleetwood Mac con ‘Rumors’ (1977), Prince con ‘Purple Rain’ (1984), Bob Dylan con ‘Blood On the Tracks’ (1975) y, en décima posición, Lauryn Hill con ‘The Miseducation of Lauryn Hill’ (1998).

La primera vez que Rolling Stone elaboró esta clasificación fue en 2003, cuando comenzó a hablarse de ‘la muerte de los álbumes’ en la música con la irrupción del formato mp3 y las descargas digitales de sencillos.

Un electorado compuesto por más de 300 profesionales han participado en la reelaboración de esta lista, entre los que se encuentran grandes nombres de la música de diversas generaciones como los de Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Genne Simmons, Stevie Nicks o Adam Clayton.

Como resultado de sus votos, la clasificación ha experimentado algunos cambios, con la inclusión de 154 álbumes que no estaban ni en la tabla original de 2003 ni en la actualización de 2012, aunque los clásicos siguen dominando los primeros puestos.