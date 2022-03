¡Increíble! Danna Paola destapa qué la obligó a dejar la serie de Netflix, ‘Élite’

Ciudad de México.- Antes de salir de México rumbo a España, Danna Paola ya había participado en varias y exitosas telenovelas como “María Belén”, “Amy”, “La niña de la mochila azul” y “Atrévete a soñar”.

Al llegar a la madre patria, se integró al elenco de la serie Élite con el personaje de Lucrecia, con el cual se lució al mostrar un nivel de madurez actoral y profesionalismo que había adquirido con el paso del tiempo, por lo cual su salida del proyecto causó muchas interrogantes entre los fans de Danna.

En el más reciente programa del podcast de Juanpa Zurita, “No hagas lo fácil”, Danna Paola estuvo como invitada, y fue durante la plática que la cantante reveló la razón por la que decidió abandonar la serie española y dedicarse a su pasión más grande, que es cantar.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Danna confesó con Juanpa Zurita que lo que ama es cantar, más que actuar. Foto: Especial.

Pero la salida de la serie que trata de la vida de unos adolescentes que se conocen en una de las prepas más prestigiosas de España, se debió a una consulta que realizó la famosa a un experto en numerología en Madrid, lo cual dejó sorprendidos a los usuarios de redes sociales.

“En la numerología no hay falla. Llego yo, me empieza a preguntar cosas. Me saca mis números y me dice, ‘Tienes el número seis y el número seis es creatividad, es arte, es música’; y yo empecé a llorar”, relató Danna.

La cantante mexicana de 26 años contó en en la charla con Juanpa, que el especialista en el tema le explicó detalles de su misión de vida. “Me dijo ‘Danna, tú, en tu línea de vida, en tu misión de vida, siempre has creído que eres la actriz que canta. Error, eres la cantante que actúa”, explicó.

La intérprete de “Mala fama” también confesó que el numerólogo acertó cuando le dijo que ella se dejaba “invadir” por gente que le decía qué tiene que hacer, lo cual Danna Paola aceptó porque ya ha ocurrido su vida.

Me dijo, ‘Te falta tomar las riendas de eso y tú decidir sobre lo que quieres. Hazle caso a tu corazón. Tu estómago tiene la respuesta”, aseguró la intérprete.

Pero las tremendas declaraciones que tenían a todos sorprendidos no pararon allí, puesto que Danna Paola continuó contando a Juanpa Zurita que el experto en interpretar los números le reveló que ella es una gran comunicadora, una persona que daba su vida por los otros y que siempre se tenía relaciones donde daba de más; por lo que le pidió que se dedicara a trabajar en reparar esas situaciones.

La salida de la serie fue motivo de desconcierto para sus fans, pero ahora la aman arriba de un escenario. Foto: Especial.

En cuanto a su carrera profesional le expuso que cuando aceptaba proyectos de actuación, lo hacía porque las personas que la rodean le dice que eso es lo que tiene que hacer, porque es lo mejor, pero que al iniciar con las grabaciones se daba cuenta que no era feliz, porque en el fondo es la música lo que ama de verdad.

“Piensa en eso cuando tomes una decisión”, le dijo el asesor a Danna Paola y ella se lo tomó muy en serio.

Al concluir la tercera temporada de Élite, Lucrecia parte a Nueva York junto con Nadia, interpretada por Mina El Hammani, y con ello Danna Paola se despidió de la serie de Netflix.

ebecerril@am.com.mx