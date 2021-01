Inés Gómez Mont confesó que antes de entrar a 'Ventaneando' llevaba comida a conductores

Ciudad de México.- La conductora Inés Gómez Mont, recordó sus inicios en los medios de comunicación y confesó cómo fue que entró a ‘Ventaneando’.

Mediante una entrevista para el programa matutino ‘Venga la Alegría’, Inés, quien actualmente se dedica a cuidar a sus hijos, comentó que antes de conducir el programa de espectáculos, era practicante.

Así mismo, detalló que Pati la invitó a participar en el programa, y que no fue fácil compartir espacio con la titular.

De pronto me dice Alexis, el productor de Ventaneando 'Te manda a llamar Pati Chapoy a su oficina'. Llegué a la oficina de Pati y me dice '¿Inés, estás lista para conducir Ventaneando? A las 4 estamos al aire. A mí me habían dicho que si estaba lista para ese día y yo dije que sí, pero no me habían dicho que para siempre. Estar al lado de Pati Chapoy no es cualquier cosa".