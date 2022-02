México.- Inés Gómez Mont está pagando el ‘karma’ por no dejar ver a su ex esposo Javier Díaz a sus hijos, así lo declaró el propio empresario en una reciente entrevista con la revista TV Notas.

Los hijos que Inés Gómez Mont tuvo con Javier Díaz son: Inés y los trillizos Bruno, Diego y Javier, quienes casi no ven a su papá porque ella nunca lo permitió.

Ahora que Inés Gómez Mont es buscada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), por el presunto delito de lavado de dinero y defraudación fiscal por la cantidad de 3 mil millones de pesos, su ex esposo Javier Díaz arremetió contra ella.

Así posaron Inés Gómez Mont, su ex esposo Javier Díaz y sus cuatro hijos para la revista ¡HOLA!./ Foto: Google

Aunque el propietario de bares, restaurantes y antros de Grupo Classico no desea que Inés Gómez Mont vaya a la cárcel, sí cree que la situación de la ex conductora es “karma” por no permitirle ver a sus hijos durante años.

“Llevo siete años haciendo todo lo posible para ver a mis hijos y nada. Pero mira, el karma es cañón y ella está pagando no dejarme ver a mis hijos”, dijo Javier Díaz.

Esta declaración se dio luego de que TV Notas lo cuestionara sobre el rumor de que quiere quitarle a los niños a Inés Gómez Mont y meterla a la cárcel, según una supuesta conversación de WhatsApp que se filtró, y en la que la famosa aseguró que su ex pareja quería vengarse de ella.

Aunque la relación entre Inés Gómez Mont y Javier Díaz es pésima después de su divorcio en 2013, el empresario aseguró que no utilizaría sus influencias del gobierno para afectar el proceso legal de su ex.

Javier Díaz se casó con Inés Gómez Mont en 2008, tuvieron cuatro hijos y en 2013 anunciaron su separación y desde entonces no llevan una buena relación, ni por sus hijos.

El empresario mexicano Javier Díaz en una foto con sus cuatro hijos./ Foto: Google

Dos años después, Inés Gómez Mont conoció a su actual esposo Víctor Manuel Álvarez Puga en la fiesta de cumpleaños del hijo del ex presidente de México, Ernesto Zedillo.

La pareja que ahora es buscada por la Interpol se casó en febrero del 2015 y juntos tienen tres hijos: Bosco, María y Mayito, quien es el hijo que Álvarez Puga tuvo en su relación anterior.