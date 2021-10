VIDEO. Eres un extranjero, te guste o no: Inés Gómez Mont mostrando su prepotencia

México.- Inés Gómez Mont, quien tiene una orden a aprehensión para ser llevada a prisión de máxima seguridad, es famosa por mostrar la vida de lujos que lleva, pero también por los “berrinches” o actos de prepotencia que protagoniza, como cuando corrió a un ex alumno de "La Academia" de un foro de TV Azteca.

Actualmente, Inés Gómez Mont y su esposo, son buscados por la Interpol en más de 190 países, pues están acusados de los delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Debido al escándalo que la rodea, se actualizó un video de 2010 cuando Gómez Mont era conductora de TV Azteca y en plena emisión corrió del foro al español Guillermo Martín Taboada, ex alumno de "La Academia".

El español Guillermo Martín Taboada formó parte de "La Academia Bicentenario" de TV Azteca. Foto: Instagram.

Con este video se revivió el momento en el que Inés aparece hundida por el cólera contra el ex alumno por quien no tuvo piedad y lo llamó “extranjero” en modo despectivo.

Los conductores del programa, Andrea Noli, Ana María Alvarado, Lili Brillanti y Fernando del Solar, en todo momento buscaron intervenir para que la pelea no pasara a mayores.

En esa ocasión, hablaban del supuesto circo montado al interior de “La Academia Bicentenario”, donde según Andrea Noli, le daban más prioridad al circo que a lo musical.

Pero Inés le respondió y dijo que a lo que a ella le parecía ofensivo era que llegara un extranjero a tomarle el pelo a los mexicanos y, aunque Guillermo le dijo que la palabra “extranjero”, le parecía ofensiva, despectiva, la conductora no paró y le recalcó que eso era.

Inés, madre de siete niños, es buscada en más de 190 países por la Interpol. Foto: Instagram.

Eres extranjero, ¿ahora ya eres mexicano?”, le dijo Inés Gómez Mont a Memo.

Fernando del Solar intervino y justificó diciendo que “La Academia” es un proyecto importantísimo y que tal vez los que vienen de afuera no dimensionan.

Perdieron el tiempo contratándote y metiéndote a una Academia donde ni siquiera le diste la importancia, seriedad y para mí no eres un profesional y sí, eres un extranjero te guste o no te guste y también eres payaso”, le dijo molesta.

Hace diez años, al aire, Inés Gómez Mont corrió del foro al ex académico Guillermo, al que llamó payaso y extranjero. Foto: Instagram.

Me parece absurdo que digas que una Academia que es un proyecto tan importante para México y una televisora, me parece una idiotez de tu parte que digas que La Academia es un circo, no sabes ni a qué has llegado a La Academia, a México, y por mí, vete a España porque aquí no te vamos a pedir que regreses”, le dijo Inés en modo molesto a Guillermo.

El español agregó que lo importante es ser buena persona y agradeció a Azteca y su público por confiar en él.

Inés Gómez Mont insiste en ridiculizar a ex académico

La ex conductora de Ventaneando le recordó a Guillermo que su sombrero era robado, pero él no se quedó callado y, en modo sarcástico, le respondió que sí lo robó de vestuario de “La Academia” y no pensaba devolverlo.

Cuando Lili Brillanti volvió a intervenir, le dijo a Memo que le gustó que estuviera en el programa porque se puso candente, pero Inés la interrumpió y le dijo que a ella no, y Lili le pidió recordar que eran anfitriones.

Inés, permíteme porque de alguna manera somos anfitriones, déjame concluir mi idea, permíteme tantito, él solamente está utilizando el programa, me parece, como publicidad porque de alguna manera no está cómodo aquí”, dijo Brillanti.

Si él no respeta, tampoco merece respeto, y si a él no le interesa lo que nosotros estamos diciendo, a mí sí me gustaría que se fuera si no está contento”, dijo Inés Gómez Mont.

Enseguida, el originario de España respondió que con lo bonito que era el programa, Gomez Mont era una mujer que no paraba de hablar.

que se calle, es muy pesada”.

mhuizache@am.com.mx

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos