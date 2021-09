Influencers y actores presos y otros libres: ¿Por qué unos sí, y otros no?

AGENCIA EL UNIVERSAL.- La polémica ha llegado a los influencers y muchos se preguntan por qué en distintos casos de influencers o actores, involucrados en delitos sexuales unos están libres y otros no.

Algunos lograron su libertad condicional, otros aún están en la lucha; aquí se explican las razones.

Nath Campos, hija del compositor Kiko Campos, es influencer al igual que Rix, cuyo nombre completo es Ricardo González.

Ambos fueron a una fiesta en el 2019, tras la reunión Rix se ofreció a llevar a la hermana de Gloria Aura a su departamento.

Nath Campos contó en enero del 2021 en un video llamado "mi historia de abuso" que su amigo abusó de ella al violarla en su departamento, aprovechando que ambos habían bebido alcohol.

A partir de ahí, ella denunció a quien fuera su amigo y posteriormente agentes de la Fiscalía de la CDMX lo detuvieron en febrero de este año.

Al principio, Ricardo se disculpó con Nath y aseguró que ambos estaban confundidos cuando ocurrieron los hechos.

Tras ser detenido, Ricardo fue ingresado al Reclusorio Oriente acusado de violación y apenas ayer logró un acuerdo con Nath Campos, que es la principal diferencia con el caso de la también influencer, Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, debido a que Rix aceptó la culpabilidad se le otorgó la tercera parte de la pena, que es de tres años y dos meses, que le permitían obtener la libertad; además se le obligó a reparar el daño, así como pagar una multa de 30 mil pesos.

Ricardo González quedó inscrito en el registro de agresores sexuales que lleva la Fiscalía General de Justicia capitalina, además de los antecedentes penales.

Rix se sometió a un procedimiento abreviado que consiste en declararse culpable por lo que la pena de prisión se reduce.

Para que esto ocurra es necesario que la víctima, en este caso Nath Campos, esté de acuerdo y no se oponga.

Además, la víctima de Rix es mayor de edad, lo cual hace una diferencia sustancial respecto al caso de YosStop, cuya víctima, Ainara Suárez, era menor de edad cuando ocurrió el delito de pornografía infantil, por el que se le acusa a Yoseline Hoffman.

YosStop también sigue en la cárcel, a diferencia de Rix, porque su proceso judicial se encuentra en un proceso previo, que es la investigación complementaria. Cuando ésta termine se podría someter a un proceso abreviado tras declararse culpable, siempre y cuando Ainara no se oponga.

Les voy a explicar algo muy brevemente para que no anden diciendo que la justicia en México no existe porque Rix está en libertad y Yoss sigue presa. Esto se debe a que cada uno está en etapas del proceso penal diferentes. Rix se sometió a un procedimiento abreviado a

El caso de YosStop se tornará más lento, puesto que sólo dos de los violadores de Ainara están detenidos: Carlos N y Axel N. Es necesario que otros tres sean detenidos, a quienes se identifica como Julián, Patricio y Nicolás.

Como se recordará, Yoseline Hoffman está acusada de pornografía infantil por reproducir, descargar, almacenar y distribuir el video en el que cinco jóvenes introdujeron una botella en la vagina de Ainara Suárez. YosStop contó el hecho en su canal, en el video "Patética generación".

El caso de Rix recuerda al de Eleazar Gómez, quien fue detenido en noviembre del 2020 por golpear a su novia, Stephanie Valenzuela.

Eleazar pasó cinco meses en la cárcel por violencia familiar equiparada en contra de la modelo y cantante peruana, quien no estuvo de acuerdo con el proceso judicial, incluso ella dijo sentir "asco por las leyes" y realizó un video en el que explica gráficamente por qué salió Eleazar de prisión.

Siento asco de las leyes, no solo aquí, en sudamérica, en mi país es lo mismo, siento asco de que que para que me hagan caso, para que él pudiera haber ido a prisión, tendría yo que haber estado muerta, con lesiones graves o haber estado en el hospital, y lamentablemente esto es lo que pasó, estas son las opciones que yo tenía y lo que la ley dicta”, dijo ella en el video.

Tefi Valenzuela aclaró que el pago de reparación del daño no es algo que ella pidió, sino un derecho que tienen todas las víctimas.

Cuando salió aquel jueves de la audiencia, Tefi se limitó a decir que por fin, Eleazar había reconocido su culpabilidad ante ella y el juez, que ella no hablaría de si estaba de acuerdo o no con la forma en la que habían ocurrido las cosas, pero que él tendría que pasar tres años en libertad condicional y recibir ayuda psicológica, como lo había dictado el juez.

En el video, donde explica a detalle la situación, Tefi señala que no había demasiadas opciones para su caso debido a que aunque públicamente se ha señalado a Eleazar por la violencia hacia sus parejas, no hubo ninguna denuncia hecha ante las autoridades, por lo que ella fue la primera, convirtiendo a Eleazar en primodelincuente.

Igual que Rix, Eleazar se acogió a un proceso abreviado. "Yo nunca le di el perdón", dijo Tefi en su video.

Caso contrario a Rix y a Eleazar es el de Héctor Parra, quien se encuentra en prisión por la acusación de su hija, Alexa Parra, a quien tuvo con Ginny Hoffman.

Parra fue detenido en junio de 2021 tras la denuncia de Alexa Parra, quien acusa a su padre de haber abusado sexualmente de ella cuando era pequeña.

El actor pidió una prórroga a su proceso de investigación para que pueda salir absuelto del delito, pues asegura que es inocente y que no aceptará la culpa para salir de prisión.

Desde la cárcel, el actor dejó claro que por ningún motivo aceptaría un acuerdo económico o de perdón, porque su finalidad es salir absuelto de los cargos.

Estoy con tratamiento psiquiatrico psicologico, periódicamente me llevan con la psicóloga para platicar, estoy medicado y están muy al pendiente de cosas porque incluso tomando los antidepresivos me dan depresiones, me dan ataques de ansiedad de repente”, detalló.