Ingrid Coronado comparte detalles de la demanda contra su ex Charly López

Ciudad de México.- Tal parecía que Ingrid Coronado y su ex esposo Charly López llevaban una cordial relación como una de esas parejas que después del truene continúan en comunicación, hasta hace algunas semanas en que los ex-Garibaldi se vieron envueltos en una guerra de declaraciones lo cual terminó en una demanda.

Esto, después de que se hiciera público que la conductora del programa “Todos a bailar” interpuso un proceso legal en contra del del padre de su hijo por abuso sexual, por lo que los periodistas corrieron a pregunarle su postura a este respecto:

Tras darse a conocer que denunció al padre de su hijo por abuso, Ingrid habló. Foto: Especial.

Yo puse una denuncia por violencia de género ahora, esos fueron precedentes que alguien más sacó, pero ese no es el motivo de mi denuncia, el motivo de mi denuncia fue exclusivamente por las declaraciones de las últimas semanas y ya", expresó.

Muy amable, la conductora que decidió regresar a Tv Aztreca después de un largo tiempo de haber renunciado, exige respeto como mujer y que se respete la vida íntima de una persona.

Asimismo, la también escritora y youtuber detalló su querella y compartió los motivos que la llevaron a tomar esta decisión y proceder legalmente contra Charly

Después de yo haber sufrido violencia mediática, nuevamente, porque no es la primera vez que me sucede, y ahora el saber que existe el centro de justicia para las mujeres en donde están trabajando profesionales muy duro, justo para protegernos a nosotras las mujeres de la violencia de género”.

La conductora de televisión detalló su acusación ante cámaras. Foto: Especial.

Por último, la ex conductora de Venga la alegría explicó que su hijo ya es un adulto y entiende completamente todo lo que está pasando entre sus papás y no teme lo que el joven pueda pensar, esto después de que su ex marido confesó que ella lo engañó con un futbolista y por lo que tomó la decisión de divorciarse:

Emiliano tiene casi 23 años, está a días de cumplir 23 años, él es un adulto, y él se da cuenta cómo son las cosas, puedo decirte que Emiliano es una persona inteligente”, puntualizó.

