Ingrid Coronado genera polémica: regresa a un foro de Televisa

Así es, la exconductora estelar del matutino 'Venga la Alegría', Ingrid Coronado regresó a un foro de Televisa luego de 20 años de no haber pisado sus instalaciones.

Y es que tras las especulaciones sobre una posible participación en algún proyecto de la televisora de San Ángel, en el reality show The Masked Singer; Coronado se presentó en el programa Intrusos, espacio conducido por Juan José Origel, Atala Sarmiento, Martha Higareda y Aurora Valle, para promocionar su libro El Sauce llorón.

El dicho programa, fue cuestionada sobre su sentir al regresar a la empresa en la trabajó en sus inicios; algunos rumores sobre su regreso a la televisión y si tiene alguna oferta de trabajar en Televisa.

"He tenido algunas ofertas, pero la verdad todavía no he encontrado el proyecto que me gustaría hacer, entonces estamos en pláticas”, dijo la presentadora quien destacó que le agradaría hacer un reality show o un programa de concursos.

Entre otras cosas, Ingrid también habló sobre su relación con TV Azteca de quien se dijo agradecido por "fueron 19 años en donde estuvimos cosechando muchísimos éxitos y donde tuvimos una relación laboral que fue como de toda una familia".

Cabe destacar que las regalías de su libro El Sauce llorón serán donadas a la organización Save de Children México.