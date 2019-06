Ingrid Coronado luce estilizadas piernas en otro programa de Televisa

Ciudad de México.- La cantante y exconductora de Tv Azteca Ingrid Coronado ahora estuvo en el programa “Cuéntamelo Ya” con Cynthia Urias y Sofía Escobosa.

Estuvo como invitada para presentar su libro “Simón y el sauce llorón”, donde se le vio cómoda durante la entrevista.

El programa empezó con una entrevista que le hizo la misma Cynthia Urias, quien se mostró interesada en las respuestas de la escritora.

Al final todo va a estar bien, si las cosas no están bien es que no es el final... Gracias @cuentameloyapf por invitarnos a #simonyelsaucelloron y a mi a su casa @cynthiaurias @sofiaescabosa @joselynjuncal Stylist @viko_navarro”, escribió la ex esposa de Fernando del Solar, Ingrid Coronado, en su perfil de Instagram.