Ingrid Coronado me elevó el ego y Pati Chapoy me da susto: Raquel Bigorra

CDMX.- La conductora Raquel Bigorra volvió a hablar de los inconvenientes y problemas que se generaron a raíz del pleito que tuvo con su compadre y amigo, el también conductor Daniel Bisogno.

La cubana de 45 años de edad asistió como invitada al programa ‘+Noche’ con Israel Jaitovich y Ximena Córdoba, en el canal de Las Estrellas.

En el llamado ‘Sincerómetro’, una prueba donde supuestamente se comprueba la sinceridad de la persona, la también actriz y columnista tenía que responder lo primero que se le viniera a la mente al ver ciertas fotografías.

Cuando le mostraron la fotografía de la conductora de espectáculos Ana María Alvarado, respondió que por ella solo podía sentir compasión.

Al mostrarle la fotografía de Ingrid Coronado, Raquel Bigorra no tardó en responder que ella es una de las personas que más elevó su ego.

Les voy a contar por qué (Ingrid me subió el autoestima), me invitaron a conducir dos programas de ‘Netas Divinas’, alguien de la producción me dice: oye Raquel cómo te llevas con ella y yo le dije: bien… se armó un alboroto: entra una persona de producción y me dice: Raquel, ella dice que si tú éstas en el programa, ella no está, así que una de las dos tiene que estar fuera y yo dije: guao, me subió el ego porque a mi nunca me había pasado”, contó Bigorra.