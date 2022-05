Ingrid Coronado regresa a VLA y sorprenda a todos con este anuncio

Ciudad de México.- Aunque ya no trabaje para Tv Azteca, Ingrid Coronado se logró consolidar como una de las figuras más queridas de la pantalla de la televisora del Ajusco, ya que demostrado su excelente trabajo y ser muy carismática.

Tras su salida del matutino Venga la Alegría, donde colaboró varios años, y simultáneamente de la empresa de Ricardo Salinas, la presentadora se dedicó a cuidar de sus hijos y escribió un cuento infantil, llamado “Simón y el sauce llorón”, el cual estuvo promocionando por varias televisoras.

Al parecer una nueva faceta como escritora es lo que le está apasionando en estos momentos, ya que emprendió un nuevo viaje en el mundo editorial para contar todo lo que acecha en esta etapa de su vida.

La exconductora de Tv Azteca presentó su nuevo libro. Foto: Instagram.

La presentadora mexicana compartió su más reciente experiencia dentro y fuera de las cámaras, con la publicación de su segundo libro, el cual lleva por nombre “Mujerón”, y funge como una recopilación textual en cuyas páginas narra cómo superó sus miedos, las malas vivencias y batallas internas que yacen en el día a día y que son difíciles de afrontar.

En este contexto, Dio Lluberes, productor del programa Venga la Alegría, invitó a la exconductora de esa emisión para realizar una entrevista exclusiva, en la cual presentaría su nuevo libro.

A pesar de revelar varios acontecimientos de su vida cotidiana y todos sus sentires de años atrás, la expareja de Charly López dejó en claro que su nuevo libro no es un manuscrito biográfico ni pretende serlo.

“Yo ya llevaba muchos años en este proceso personal, bastante fuerte y doloroso. Ahora con este libro siento que me estoy liberando de alguna manera. Es algo que me daba mucho miedo: hablar de mí, pero no es un libro autobiográfico”, comentó Ingrid.

Ingrid busca ser una ayuda para sus fieles seguidoras. Foto: Instagram.

Más tarde, la exconductora de programas como Tempranito, La Academia Kids y Todos a Bailar destacó que el principal objetivo de su nuevo viaje por el mundo editorial es buscar ser una ayuda para sus fieles seguidores, en especial para el sector femenino quien a su parecer busca encontrar una paz en su interior y superarse en diferentes áreas.

“Estoy haciendo una comunidad de personas para que recuperemos nuestra confianza", concluyó “La Coronado” en la charla con el matutino.

