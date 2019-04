Ingrid Coronado revela cómo superó su divorcio de Fer del Solar

CDMX.- Tras su divorcio con Fernando del Solar, Ingrid Coronado buscó varias formas de sobreponerse, junto con sus hijos, situación que ahora comparte para ayudar a otras personas que atraviesan por la misma situación.

Por eso ahora, con su libro "Simón y el Sauce Llorón", quiere ayudar a otras familias que atraviesan una situación similar; la obra la coescribió con la autora infantil Paulina Vargas.

La vida me puso bajo ciertas situaciones muy fuertes para mí y mis hijos, que son lo que más amo en el mundo. Su bienestar me preocupaba, me vi en la necesidad de tomar talleres y cursos para transitar por la experiencia de una manera en la que no nos quedaran huellas y traumas, que fuera lo más sano posible.