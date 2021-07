AM.- De nuevo Pedrito Sola causó revuelo, pero ahora por aparecer al lado de la ex conductora de Venga la Alegría, Ingrid Coronado, que tras casi tres años de dejar el programa, hoy reapareció en las instalaciones de Tv Azteca.

Este jueves, el conductor de Ventaneando, compartió la visita de Coronado a la televisora del Ajusco, una noticia que causó revuelo en Twitter.

Con una foto al lado de la exGaribaldi, el comunicador escribió:

Aunque no reveló más detalles en su mensaje, esta información dio pie a un sinfín de especulaciones relacionadas a qué estaba haciendo Ingrid en TvAzteca, ¿será que prepara su regreso?, si bien no se tiene más información de la presencia de Ingrid en el que fue su lugar de trabajo durante varios años, es importante recordar que en noviembre de 2018, cuando se despidió de Venga la Alegría, dejó claro que su retiro era temporal.

Meses después de que anunció su salida del matutino, Ingrid se sinceró con sus seguidores en redes, con quienes ha creado una increíble comunidad de apoyo a quienes les reveló las verdaderas razones de por qué tomó esta determinación.

Hace ocho meses tomé la decisión de darle una pausa a mi carrera, necesitaba desintoxicar mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente. En un principio, pensé que con tres meses iba a ser suficiente y que iba a estar lista para regresar a trabajar, con el tiempo, me di cuenta que necesitaba más tiempo. Estos meses he disfrutado mucho, pero también, he trabajado mucho en mí y me he dado cuenta de muchas cosas, entre las más importantes está precisamente eso: ‘La importancia de tomarse una pausa’”, explicó.