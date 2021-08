Ciudad de México.- Quien se había mostrado feliz y muy participativa en redes sociales, es la actriz Ingrid Martz, pero desde mediados de agosto, no se sabía nada de ella, algo que llamó la atención de sus seguidores, ya que de un momento a otro dejó de postear.

Y fue hasta el día de hoy que la actriz mexicana reapareció en su cuenta oficial de Instagram, donde anunció lo que ella señala como una de las experiencias más duras: el deceso de su primera hija.

Fue específicamente a través de sus historias, donde subió varios mensajes escritos por ella misma, contando el dolor por el que está pasando junto a su marido el fotógrafo Rodrigo Luque.

He leído mensajes de ustedes preguntando por qué he estado desaparecida. Hace 8 días pasó una de las cosas que más me ha dolido en mi vida y he estado llorando, sanando y tratando de entender y asimilar qué pasó", confesó.